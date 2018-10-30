Массовые протесты против цен на топливо привели к жертвам во Франции

В ходе массовой акции протеста против подорожания автомобильного топлива во Франции погиб один из протестующих. Разгневанные ростом цен демонстранты нарушают движение, что приводит к потасовкам и травмам.

Около 50 тыс. протестующих, облачившихся в желтые жилеты, собрались в тысяче мест по всей стране, чтобы заявить президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он отвернулся от «маленьких людей», сообщает Би-би-си.

Глава МВД республики Кристоф Кастанер сообщил, что участник акции протеста погиб в результате наезда на него машины. Инцидент произошел утром в Савойе на юго-востоке страны, когда женщина-автомобилист, которая везла свою дочь к врачу, попыталась проехать заграждения, установленные протестующими на дороге. Группа из примерно 50 демонстрантов окружила машину и стала бить по капоту авто, пытаясь ее остановить. Женщина запаниковала и, как сообщается, продолжила движение в состоянии шока, смертельно ранив одного из протестующих.

Кроме того, на севере Франции, в Азбруке, двое манифестантов пострадали, когда на них наехал водитель фургона, которому они пытались преградить дорогу, сообщает радиостанция France Info.

Инициаторами акции протеста выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. В префектуре Парижа сообщили, что манифестанты с самого утра перекрывают основные дороги столицы, а в ряде мест протестующие собираются блокировать доступ к бензоколонкам, передает ТАСС.

Цена на дизельное топливо, которым чаще всего пользуются французские водители, за последние 12 месяцев выросла примерно на 23% и составила в среднем 1,51 евро (более 113 рублей) за литр, что стало самым высоким уровнем с начала нулевых годов. С 1 января 2019 года цена на бензин возрастет еще на 3 цента (2,25 рубля), а на дизельное топливо – на 6,5 цента (4,9 рубля, почти до 118 рублей в среднем по стране). Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.

Напомним, ранее глава Роснефти Игорь Сечин обвинил в росте цен на бензин в России независимые сети АЗС. По его словам, в ряде регионов «формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости». Газета ВЗГЛЯД разбирала, повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина.