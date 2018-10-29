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15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

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Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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          Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

          Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС    15 ноября 2018, 21:15
          Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?

          Только правительство отчиталось о стабилизации ситуации с ценами на бензин, как со стороны игроков рынка посыпались претензии друг к другу. Независимый топливный союз от имени владельцев АЗС написал обращение президенту России Владимиру Путину. В нем он пожаловался, что нефтяники отпускают в опте топливо независимым АЗС в ограниченном количестве. Это приводит к его дефициту в Восточной Сибири, где много независимых заправочных станций.

          Топливо уходит в основном на заправки самих нефтекомпаний, частично на биржу или остается на нефтебазах в рамках выполнения требования правительства об увеличении поставок топлива на внутренний рынок на 3%, говорят источники «Коммерсанта».

          Например, в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на минувшей неделе всего лишь на 5–10%. «Роснефть» в четверг вообще не выставила на торги на Санкт-Петербургской международной товарной бирже зимнее дизтопливо и бензины, передает «Интерфакс». Такого еще никогда не было. При этом компания является ключевым продавцом на бирже, на ее долю приходится почти 40% объема предложения.

          Во-вторых, жалуются независимые АЗС, рост биржевых и оптовых цен за два месяца на 20% в условиях заморозки розничных цен привел к убыткам независимой розницы. Зафиксированной правительством маржинальной прибыли между мелкооптовыми и розничными ценами на уровне не более 4% хватает лишь на доставку топлива до АЗС и на оплату эквайринга банкам (прием карт для оплаты). Независимые заправки жалуются, что им приходится работать себе в убыток и, чтобы выжить, повышать цены.

          Этот наезд на нефтяников сильно не понравился главе «Роснефти» Игорю Сечину. В интервью «Коммерсант FM» он обвинил «независимых» в создании монопольных структур «с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости». По его словам, хотя доля таких компаний на рынке составляет только 30%, именно они влияют на ценообразование, так как их поддерживает Федеральная антимонопольная служба, добавив, что «мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно». Терпящим убытки автозаправкам, не связанным с нефтепереработкой, он посоветовал зарабатывать на дополнительных услугах. 

          Сечин вмешался в эту историю не случайно. Нефтяникам в первую очередь невыгодно выявление роста цен на бензин. Дело в том, что, подписывая соглашения с нефтяниками о заморозке цен, правительство предупредило их о коллективной ответственности за его нарушение. Иными словами, даже если цены на АЗС поднимет только один игрок рынка, отвечать придется всем. А власти грозят за невыполнение соглашения о заморозке цен полным запретом экспорта нефтепродуктов путем ввода заградительных пошлин. «Естественно, что от этого пострадают не независимые АЗС, а вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Ведь независимая розница продает бензин и дизтопливо только внутри России. Поэтому игроки рынка начинают перекидывать вину друг на друга и выяснять, кто прав, а кто виноват», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

          При этом беды независимых АЗС, скорее всего, не надуманны и цены у них могут быть действительно выше, чем на сетевых заправках нефтяников. «Независимые АЗС зачастую вынуждены повышать цены, потому что, во-первых, они не могут свои убытки переложить на другие сегменты рынка – на добычу, на экспорт, как это делают ВИНК. Во-вторых, заправки у крупных сетевых компаний, как правило, представляют собой мультиформатные точки торговли. Помимо топлива они торгуют едой и другими товарами. «Газпром нефть», например, собиралась в этом году по плану продать на своих АЗС только кофе на 1 млрд рублей, а «Роснефть» чуть ли не на 3 млрд. У независимых игроков рынка бизнес, как правило, проще, они продают исключительно топливо и не могут диверсифицировать источники дохода. Поэтому и поднимают цены, чтобы покрыть свои убытки», – говорит Игорь Юшков.

          С другой стороны, и нефтяников сложно винить в том, что если им стало что-то невыгодно продавать независимым игрокам, то они и не продают. Крупняк и мелкая розница, скорее всего, так и будут сваливать друг на друга ответственность за рост цен на АЗС.

          «Эта ситуация сложилась из-за неправильного ручного регулирования со стороны государства. Ему надо было регулировать рыночными механизмами, например понижать акциз, регулировать курс рубля по отношению к доллару и т. д. Вместо этого в ручном режиме решили, что АЗС должны продавать топливо по определенной цене – и крутитесь как хотите. А если не сделаете этого, то вам же хуже будет. Однако гибридные схемы регулирования всегда дают подобные проблемы и искажения», – считает эксперт ФНЭБ.

          Не исключено, что игроки топливного рынка специально раскачивают лодку, чтобы показать правительству, сколько здесь проблем накопилось. Для того, чтобы заставить правительство снова сесть за стол переговоров и пойти на уступки нефтяникам, подписав более выгодное для них соглашение. «В предыдущий раз все произошло довольно быстро: правительство вынудило игроков нефтяного рынка сразу все подписать, и у них не было времени добежать до Путина. То есть матч прошел в одни ворота, нефтяники его проиграли, а правительство выиграло. Сдерживание цен на АЗС произошло за счет нефтяников. Теперь они будут лучше готовы и могут потребовать, например, поднять ценовой коридор или снизить акцизы», – рассуждает Юшков.

          Пока сильные мира сего разыгрывают такие «многоходовки», к чему готовиться простым автомобилистам? Независимые игроки пугают дефицитом бензина и повышением цен как минимум в Восточной Сибири. Если это вызовет серьезную общественную реакцию, то власти отреагируют молниеносно, причем, скорее всего, в жестком ключе – введут заградительные пошлины на экспорт. Но нефтяники хотели бы этого сценария как раз избежать.

          В интересах самих нефтяных компаний раскачивать историю только в информационном поле и не доводить ее до острого дефицита, роста цен и социального недовольства,

          считает эксперт. Только в этом случае у игроков топливного рынка есть шанс «прогнуть» правительство на уступки.

          «Ситуация может поменяться к новому году, потому что нефтяники к этому моменту уже активно сядут на уши президенту, будут ходить к нему и говорить, что это все неправильно и убыточно. Другие будут писать письма президенту, чтобы до него доходили сигналы, что не все хорошо и нужно срочно что-то менять», – заключает Игорь Юшков.


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