Когда цены на бензин снова начнут расти

Стране предрекают новый топливный кризис – иначе говоря, дальнейшее повышение цен на бензин и дизтопливо. Способствовать ему, по словам экономистов, будут изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января. Насколько обоснованны такие прогнозы и при каких именно условиях они будут реализованы?

Акцизы на моторное топливо с 1 января 2019 года вырастут на 2,7–3,7 тыс. рублей, заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля этого года. Этим летом власти решили снизить акцизы вместо запланированного повышения, чтобы стабилизовать стоимость бензина. В январе – мае цены на бензин подскочили на 7,7%, что в разы больше инфляции. После принятых мер рост цен на бензин удалось остановить, и они даже слегка снизились. Не спровоцирует ли повышение акцизов новый виток роста цен на бензин?

В Российском топливном союзе и эксперты ранее уже забили тревогу: новый скачок цен на бензин может произойти даже раньше – уже этой осенью. Для этого есть ряд предпосылок.

Во-первых, на фоне введения новых санкций происходит девальвация рубля, которая приводит к сокращению поставок топлива на внутренний рынок. Отправлять на экспорт намного выгодней, чем нефтяники и пользуются.

Во-вторых, оптовая цена на моторное топливо на бирже за несколько недель августа выросла почти на 8%, что произошло впервые с момента весеннего скачка цен.

Третий фактор – ремонты НПЗ этой осенью. Например, с 8 сентября на 45 суток уходит на ремонт Ангарская нефтехимическая компания.

Иначе говоря – если не повысить экспортные пошлины на бензин, то уже осенью случится вторая волна топливного кризиса, предупредили эксперты. Удорожание топлива ощущают на себе в целом все население и бизнес. Из-за роста транспортных расходов растут цены на все товары и услуги, подогревая инфляцию в целом. Потерять низкую инфляцию, за которую так долго бился Банк России, было бы непростительной стратегической ошибкой.

Однако в ФАС пока не видят никакой опасности. На сегодняшний день ситуация с топливообеспечением стабильная, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. Так, валовая маржинальность АЗС показывает положительную динамику к уровню конца мая 2018 года, отмечает служба. Значит, финансовое положение заправочных станций улучшается, и они могут обойтись без повышения цен на бензин. Более того, подтверждена возможность и готовность российских нефтяников переориентировать часть экспортных объемов бензина на внутренний рынок.

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Текущая статистика пока и правда обнадеживает. Она указывает на рост поставок автомобильного бензина. В августе по плану поставки вырастут на 2,2%. Планы по продаже бензина на бирже перевыполняются по состоянию на 22 августа на 63 тыс. тонн (плюс 14%). «Достигнутые показатели указывают на отсутствие предпосылок для нарушения стабильного топливообеспечения автомобильным бензином внутреннего рынка РФ», – отмечает ФАС. Производство и отгрузка дизельного топлива на внутренний рынок также растут. Запасы дизеля на 20 августа на высоком уровне и превосходят показатели 2017 года. Планы по продаже дизеля на бирже перевыполняются.

И все же если осенью топливного кризиса удастся избежать, то зимой появится новый угрожающий фактор. Дело в том, что к 1 января как раз завершится налоговый маневр в нефтяной отрасли. Его суть в постепенном снижении таможенных пошлин при одновременном повышении НДПИ. «При условии воздействия дополнительных факторов новая волна роста цен на бензин становится вполне вероятной», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Между тем Дмитрий Козак уверяет, что правительство не допустит скачка цен на АЗС. Минэнерго также не видит рисков роста цен на топливо с 1 января 2019 года из-за роста цен акцизов и НДС, заявил министр энергетики Александр Новак.

«Что касается начала следующего года, то, скорее всего, власти справятся с проблемой роста цен на бензин с помощью отрицательного акциза для НПЗ. Механизм должен нивелировать повышенный ранее акциз и НДС, а также повышение налога на добычу полезных ископаемых», – полагает Сергей Королев из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

В теории для нефтяников должно стать одинаково выгодно – поставлять сырую нефть на внешние рынки или на внутренний. При этом НПЗ не терпят убытки из-за снижения экспортных пошлин после завершения налогового маневра и сдерживают цены для конечных потребителей.

Ситуация осложняется лишь непредсказуемой внешней конъюнктурой. Сложно просчитать, насколько девальвирует рубль и как это отразится на реализации налогового маневра. «Слабый рубль и агрессивный рост мировых цен на нефть делают внутренний рынок менее конкурентным», – говорит Королев. Это создает опасность.

Однако если эти меры не сработают, то у правительства спрятан в рукаве последний козырь – временное повышение экспортной пошлины на нефть и на нефтепродукты до 90%. Такой законопроект был одобрен Советом Федерации в конце июля. «Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись», – сказал Дмитрий Козак.

Впрочем, радоваться рано. Даже если осенью и зимой второй волны удорожания бензина удастся избежать, то это не значит, что цены замрут на долгое время. Сергей Королев и вовсе ждет второй волны роста цен весной 2019 года. По его словам,

это произойдет, если рубль продолжит ослабевать, а цены на нефть марки Brent поднимутся к 100 долларам за баррель.

«Сейчас ситуацию спасут различными механизмами, потом зима – период сниженного спроса, а вот весной сезонный фактор, девальвация и налоги преподнесут нам новый виток роста цен», – говорит Королев. «В долгосрочной перспективе цены на топливо на внутреннем рынке будут равны ценам на внешнем, это лишь вопрос времени», – неутешителен собеседник.