Чем российский бензин мешает Казахстану

В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России?

Казахстан неожиданно заявил о готовности запретить ввоз в страну российского бензина по железной дороге. Не навсегда, а временно, на три месяца. Такое предложение выдвинул министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Окончательное решение будет принято после того, как 6 июня пройдут публичные обсуждения этой темы.

Мотивы такого решения в Астане официально не озвучили. Местные эксперты заявили, что причиной стало увеличение стоимости российского топлива. Однако Бозумбаев рассказал, что на цены на АЗС в стране может влиять не только рост цен на бензин в России, но и образовавшийся переизбыток топлива в самом Казахстане. «Нашим нефтепереработчикам нужно сбывать бензин, а его накопления увеличиваются, потому что два завода уже модернизированы», – рассказал Канат Бозумбаев.

Почему же Казахстан, который является одним из крупнейших в регионе добытчиков нефти, импортирует бензин из России? Тем более если свой в избытке?

На самом деле, Казахстан предпочитает продавать больше нефти на экспорт и получать валютную выручку. С переработкой же и производством топлива в стране до недавнего времени была проблема. Переработкой занимались лишь три НПЗ –Атырауский, Павлодарский и Шымкентский, которые полностью не обеспечивали внутренние потребности. «Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана исторически связана с российской. При наличии железных дорог и соседнего государства, в котором до недавних пор поддерживались низкие цены на бензин и дизтопливо, особого смысла в строительстве новых НПЗ не было – дешевле было импортировать недостающие объемы», – объясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Россия как партнер по ЕАЭС поставляет в Казахстан нефтепродукты беспошлинно. В разные периоды Россия покрывала до 30% потребностей казахстанского рынка бензина.

Собственно, поэтому в Казахстане вообще запрещен экспорт светлых нефтепродуктов, ибо самим не хватает. Но в последнее время в Казахстане заговорили об отказе от импорта бензина и открытии экспорта собственных светлых нефтепродуктов. Ведь именно для их производства и была проведена модернизация двух НПЗ. В итоге казахи стали больше перерабатывать собственной нефти, но продолжали закупать много бензина в России (который в оптовом звене дешевле). Это привело к накоплению лишних объемов бензина внутри страны.

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Таким образом, российский бензин стал конкурентом собственным казахстанским нефтепродуктам. А нефтепереработчикам надо отбивать инвестиции в модернизацию. Казахи хотят частично закрыть поставки с российского рынка, чтобы российский бензин не конкурировал с этими модернизированными предприятиями, говорит эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

С другой стороны, по его словам, казахстанские власти могут также опасаться, что казахстанские поставщики начнут отправлять бензин в Россию, чтобы подзаработать на разнице цен. В итоге уже Казахстан столкнется с дефицитом бензина у себя на родине и ростом цен. Только паритет цен в обеих странах позволяет избегать таких перетоков.

Что касается России, то ожидаемое снижение акцизов на бензин с июля должно сдержать дальнейшее повышение цен внутри страны. Чтобы вернуть их к прежним значениям, потребуются новые меры. Конечно, на запрет экспорта нефтепродуктов, как в Казахстане, Россия не пойдет, но могут быть введены некие ограничения для экспорта. Они смогли бы помочь избежать нового дефицита бензинов и дизтоплива, который выльется в очередной виток роста цен.

Однако в таком решении есть и подводные камни. «Ограничение экспорта нефтепродуктов может отразиться в конечном счете на доходах российской казны. За счет высокой стоимости нефти на внешних рынках наполнение нефтедолларовых резервов сейчас складывается наилучшим образом, а ограничения придется вводить для всех нефтяников в равной степени», – говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер». Если на снижение доходов бюджетов от урезания акцизов власти еще могут пойти, то вот отказаться от сверхдоходов от нефти будет куда сложнее. Тем более что столь выгодная ситуация может продлиться не так долго.