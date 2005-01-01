Почему бензин в России всегда только дорожает

Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо?

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство продумывает формулу, которая снизит зависимость внутренних цен на топливо от мировых цен на нефть.

Май ознаменовался ростом цен на заправках на бензин и дизтопливо, которые дорожали гораздо быстрее инфляции. С начала года цены выросли на 3,4% и 4,2% соответственно, а инфляция в годовом выражении за четыре месяца составила лишь 2,4%. По данным Росстата на 21 мая, на этой неделе средняя цена на бензин в России превысила 42 рубля за литр. Таким образом, за последние пять недель бензин подорожал почти на два рубля. Если Минфин не примет никаких экстраординарных мер, то цены на нефтепродукты в России могут вырасти и на 20%, и на 30%, заявил Сазанов.

Чтобы не допустить такой ситуации, правительство решило пойти на беспрецедентный шаг – вместо запланированного повышения акцизов, наоборот, снизить их – на 2000 рублей за тонну на дизтопливо и на 3000 рублей за тонну бензина. Правда, рассчитывать на то, что заправка машины на АЗС станет дешевле, не стоит. Эта превентивная мера позволит лишь избежать дальнейшего повышения цен, говорит Сазанов.

Что же стало причиной удорожания бензина? Факторы, заставившие бензин вырасти в цене, называются разные. Это и увеличение стоимости мировой нефти, и рост акцизов, а также влияние отложенной инфляции (ранее цены на бензин росли медленней). Растут также расходы участников рынка, на ту же электроэнергию, и капитальные затраты. В ФАС в числе причин назвали проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, а также недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах.

Считается, что в России мировые цены на нефть не являются главным фактором удорожания бензина, поэтому, когда они падают, бензин в России и не дешевеет. «В США и странах Европы бензин в основном коррелирует с ценами на нефть. Но в нашей стране специфическая структура стоимости топлива, в которой доля самой нефти крайне мала и составляет до 10%», – говорит Дмитрий Баженов из «КИТ Финанс Брокер».

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А вот львиная доля – около 65% – в конечной цене каждого проданного литра моторного топлива, по данным ФАС, приходится на налоги (НДПИ, НДС, налог на прибыль, акциз). «В связи с постоянным повышением акцизов, которые приносят бюджету до нескольких сотен миллиардов рублей дополнительных доходов, и растут цены на бензин независимо от нефтяных котировок», – говорит Баженов.

Но акцизы росли и раньше, последний раз – в январе 2018 года, а резкий рост цен на бензин случился в апреле – мае. Как это объяснить?

Возможно, дело все-таки в отложенной инфляции и искусственном сдерживании цен? «Участники рынка сдерживали цены в 2015 и 2016 годах, когда темпы роста стоимости бензина были ниже уровня инфляции. В 2017 году рост цен лишь чуть-чуть превысил уровень инфляции, которая уже была крайне низкой. В итоге сжимающаяся пружина разжалась и произошел резкий рост цен на бензин», – говорит эксперт ФНЭБ Игорь Юшков. «Я думаю, было некое джентльменское соглашение с руководством страны, чтобы не увеличивать цены на топливо, но сейчас участники рынка расслабились и вышли на открытые рыночные отношения, и цены быстро разогнались», – полагает собеседник.

Однако ситуацию, по его мнению, сложно назвать картельным сговором, иначе бы ФАС отреагировала на это соответствующим образом. «Реакция правительства в виде решения понизить акцизы, причем временно – на полгода, а также отсутствие реакции со стороны ФАС доказывают, что были объективные обстоятельства для роста цен на топливо», – говорит эксперт ФНЭБ.

Однако не все уверены, что мировые нефтяные цены здесь совсем ни при чем. Мировые цены на нефть влияют на рынок топлива в России иначе, чем в тех же США. Для нас важна не долларовая, а рублевая цена на нефть. Если посмотреть на ситуацию под углом именно рублевых нефтяных цен, то становится понятным, почему бензин в России не подешевел, даже когда нефть упала со 110 до 40 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть измеряются в долларах, и при падении долларовых цен на нефть (как это было в предыдущие годы) происходит снижение рубля к доллару (девальвация). Поэтому рублевая стоимость цены на нефть падает в значительно меньшей мере, объясняет Александр Сидоров из ИК «Велес Капитал». В итоге рублевая цена на нефть в последние годы сильно не снижалась, а оставалась в районе 3–3,5 тыс. рублей за баррель (только кратковременно снижалась).

То есть когда нефть в долларах в мире упала, то на американских АЗС литр бензина сразу подешевел. В это же время в России нефть в рублях за счет девальвации подешеветь сильно не смогла, и наши автомобилисты изменений за АЗС не заметили. Параллельно накладываются и другие издержки. «Если добавить сюда постоянное повышение акцизов, инфляцию и олигополистическую структуру рынка нефтепродуктов в РФ, то получаем, что возможностей для падения цен на нефтепродукты практически нет», – говорит Сидоров.

Что же изменилось этой весной? Нефть в долларах серьезно выросла, но рубль после новых санкций США девальвировал и укрепляется совсем не так активно, как растет долларовая цена черного золота.

В итоге с апреля нефть в рублях подорожала и теперь приближается к 5 тыс. рублей за баррель. И это удорожание рублевой стоимости нефти давит на себестоимость литра бензина в России.

«Из-за роста мировых цен на нефть и слабого рубля экспортировать нефтепродукты стало гораздо выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. Таким образом, рост цен на нефтепродукты внутри страны – это адаптация к внешней конъюнктуре. Внутренние цены стремятся к экспортному паритету», – говорит Сидоров.

Что же будет дальше?

Благодаря росту рублевой цены на нефть в бюджет (и резервы страны) текут дополнительные доходы. В такой ситуации Минфин стал добрей и готов сдержать рост цен на АЗС за счет снижения акцизов. Это обрадует, кстати, не только российских автомобилистов, но и российские авиакомпании вкупе с туристами. А в целом это решение важно для всех россиян, потому что топливо – крайне инфляционный продукт, и рост цен на него способен серьезно разогнать инфляцию. Правительству этого тоже не надо: России важно удержать инфляцию на уровне не выше 4%.

Тем временем Минфин планирует завершить в ТЭК налоговый маневр за шесть лет – снижать на 5% в год экспортную пошлину, что в итоге приведет к ее обнулению к 2024 году (соразмерно поднимут НДПИ), писали «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники. Это делается для того, чтобы прибавить бюджету 1–1,6 трлн рублей дохода в зависимости от мировых цен на черное золото. Но появляется другая проблема – в этом случае сырье внутри страны подрастет в цене, то есть будет стоить так же, как и на внешних рынках, говорит Юшков. Иными словами,

зависимость литра бензина в России от мировых цен на нефть серьезно увеличится.

Поэтому Минфин и говорит, что надо подумать над некой формулой, чтобы этого избежать.

«Эта формула есть не что иное, как снижение акциза и временный отказ от его дальнейшего повышения – это единственный параметр цены, на который Минфин может напрямую повлиять. Можно попытаться также воздействовать через биржу: обязать продавать на бирже не 10% объема бензина, а 20–25%. Это долгосрочный инструмент с лагом в два–три месяца, но уже к осени рост цен можно было бы остановить», – предлагает Алексей Антонов из «Алор Брокер».