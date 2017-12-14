Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом?

Введенные на прошлой неделе новые американские санкции привели к «черному понедельнику», падению российских рынков и девальвации рубля. Технически причиной обвала стал отток иностранцев из российских активов, которые испугались, что США скоро введут запрет еще и на российский госдолг или ОФЗ, на которых иностранцы хорошо зарабатывали.

К концу недели резкое падение рынков сменилось восстановлением. Даже рубль сумел отыграть почти половину от своего падения. Однако Вашингтон грозит новыми санкциями. И этот риск может заставить российский Центробанк резко изменить – а точнее, развернуть в обратную сторону – свою денежно-кредитную политику. До апрельских санкций США большинство участников рынка ждали снижения ставки до конца года до 6% на фоне рекордно низкой для современной России инфляции в 2,4% (в марте). А между тем достигнутый целевой показатель в 4% инфляции в год – один из предметов гордости российских финансовых властей. Они добивались столь низкого роста цен много лет. И политическое руководство страны, в том числе президент Путин, много раз говорили о важнейшем значении снижения инфляции для российской экономики. А показатель инфляции прямо связан с ключевой ставкой ЦБ. И вот теперь регулятор уже не исключил возможность повышения ключевой ставки, которая в последние годы неуклонно снижалась и составляет сейчас 7,25%.

На этом фоне справедливой выглядит оценка Минэкономразвития. Новые санкции США повлияют на реальную экономику России только в случае долгосрочного негатива на финансовых рынках, говорится в апрельском бюллетене ведомства.

«Денежно-кредитную политику Банка России могут изменить не сами санкции, а их последствия для экономики, в первую очередь повышение темпов роста инфляции, если из-за санкций рубль начнет сильно обесцениваться. Официальный прогноз среднегодового курса рубля в 2018 году находится на уровне в 69,6–69,8 рубля за доллар, прогноз инфляции потребительских цен – на уровне в 4% в год. До этого целевого уровня курс рубля пока недотягивает, да и годовая инфляция пока ниже прогноза. Но если доллар взлетит до 70 рублей и не будет опускаться, а темпы годовой инфляции поднимутся выше 4%, то ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику», – говорит замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

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То есть Центробанк может решиться на повышение ставки, как это было в 2014 году (с 6,5% до 17%), чтобы остановить девальвацию рубля и разгон инфляции. Впрочем, в 2014 году рубль обвалила резко снизившаяся цена на нефть. Сейчас нефть дорога, Brent – выше 71 доллара за баррель.

Чем обернется ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ для российской экономики? Повышением ставки регулятор сжимает ликвидность в банковском секторе, уменьшает тем самым спекуляции на валютном рынке и берет темпы инфляции под контроль.

«Это может вызывать краткосрочное укрепление рубля к доллару и евро. Однако ставки по кредитам также начнут расти, у производства исчезнет дополнительный стимул для роста. А процентные ставки в России – одни из самых высоких среди развивающихся стран. В случае негативного сценария темпы роста ВВП замедлятся до 0,5–1%, то есть будет стагнация», – говорит Мильчакова.

«Повышение ставки только на 1 п.п. привело бы к росту инфляционных ожиданий и замедлило бы темпы роста экономики до 0,5%», – говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Кризис 2014 года еще свеж в памяти – валютная паника в обменниках и в магазинах на ожидания роста цен, снижение реальных доходов. Однако сам Центробанк не верит в такой сценарий. Регулятор считает, что темпы роста цен уложатся в запланированные 3–4% годовых. Мартовская инфляция составил 2,4%, в апреле ожидается ее небольшое ускорение, а на горизонте ближайших кварталов инфляция будет возвращаться к плановым 4%.

«Постараемся без перелетов, но это уже зависит от краткосрочных факторов, над которыми мы не всегда властны», – заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

Эксперты также пока не склонны драматизировать. «Заявление ЦБ носит формальный характер, оно призвано предостеречь игроков от скупки валюты. Если в апреле – мае курс не поднимется выше 65 рублей за доллар, то ЦБ не будет поднимать ставку. Ведь поднять ставку сейчас – означает вынудить банки повышать ставки по депозитам и кредитам. Но сейчас нет дефицита валюты, а торговый баланс в феврале превысил 12 млрд долларов, в апреле будет, скорее всего, более 10 млрд долларов. ЦБ может сбить панику и другими инструментами, например интервенциями. А если потребуется помощь госкомпаниям за счет фактической эмиссии, то тогда ставку точно лучше снижать, а не повышать, чтобы не разгонять инфляцию», – говорит Георгий Ващенко.

«Мы прогнозировали среднегодовой курс на уровне в 58–62 рубля в течение 2018 года и пока не видим основания менять долгосрочный прогноз», – говорит Мильчакова. Скорее всего, Центробанк пока просто возьмет паузу и не будет ни повышать, ни снижать ставку, считают эксперты.

Текущее ослабление рубля действительно скажется на инфляции, однако оно не будет критичным.

Традиционно если курс рубля потерял 10%, то это прибавляет один процентный пункт инфляции. Курс рубля упал с 6 апреля на 6,5%, значит, инфляция может вырасти на 0,6–0,7 п.п. от прогноза по годовой инфляции в 3,5%, посчитала Татьяна Евдокимова из «Нордеа Банка». Значит, инфляция может превысить целевой уровень регулятора в 4% лишь на одну или две десятых.