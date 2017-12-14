Взгляд
13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
Разделы

Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Суд заблокировал Telegram
          Стали известны ответные меры России на новые санкции СШАЯпония не увидела доказательств вины России в отравлении СкрипалейНафтогаз пригрозил России повышением тарифа на транзитПилоты разбившегося в Балтийском море вертолета Ка-29 погибли
          Париж решил не объявлять об ударе по Сирии заранееБелоруссия пригрозила России иранской нефтьюДания нашла способ замедлить строительство «Северного потока – 2»Шеф Пентагона призвал Трампа повременить с ударом по Сирии
          Газете Bild запретили называть Лысову «русской, принимающей допинг»Дворкович отказался зависеть от настроения Трампа по утрамЗахарова напомнила о дружбе Британии и США с АсадомКалининградский курорт вошел в число лучших муниципалитетов страны

          «стоял туман»


          Создатель «Новичка» нашел неожиданное объяснение спасению Скрипалей

          «в явно политических целях»


          Британские СМИ обвинили Брюссель в сговоре с Газпромом

          Центр под эгидой ИКАО


          Британцы извинились за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

          большие деньги


          Украина пытается отобрать у России контракт на обслуживание индийского авианосца

          парад победы


          Новейшая ракета «Кинжал» вскоре будет показана публично

          последствия «химатаки»


          СМИ: Обострение в Сирии поставило пять конкурирующих стран в новое положение

          ответные меры


          Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

          массовый ракетный удар


          С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

          Статья Суркова


          Александр Чаленко: Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе

          «ощущение победителя»


          Дмитрий Наркевский: У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Назван лучший ответ России на новые санкции США

          У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?   13 апреля 2018, 10:54
          Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось?

          После новых санкций США против российских компаний в отечественной экспертной среде началось обсуждение возможных ответных мер Москвы. Россия, казалось бы, могла бы взять пример с Китая, который очень доходчиво и агрессивно показал Вашингтону свои намерения в торговой войне. Однако ситуация, прямо скажем, весьма различна.

          Прежде всего, товарооборот Китая на порядки выше, чем товарооборот США и России. В прошлом году Россия продала США товаров на 10,7 млрд долларов, а купила американских товаров на 12,5 млрд. Товарооборот Китая и США по итогам 2017 года составил порядка 600 млрд долларов. Поэтому экономическая война между США и Россией идет совсем в другой плоскости, чем между США и Китаем. Санкции бьют по важным для экономики России сферам – нефтегазу, оборонке, металлургии, банкам и по возможности компаний и страны занимать за рубежом, например, чтобы покрыть дефицит бюджета.

          Теоретически можно найти ряд критических для США российских товаров. «Россия в состоянии «насолить» США, прекратив или резко ограничив сотрудничество в космосе, или свернув поставки комплектующих для самолетов Boeing, закрыть поставки титана», – отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Но это будут, опять же, точечные уколы.

          Между тем США угрожают вывести санкционную войну на новый уровень. Это произойдет, если будет принят подготовленный Конгрессом США законопроект о запрете на проведение сделок с суверенными облигациями РФ со сроком погашения более 14 дней. Проект также запрещает сделки по суверенным облигациям семи российских банков (Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и Внешэкономбанк). Закон может вступить в силу спустя 90 дней (то есть с 8 июля). В начале года подобные угрозы уже были, но тогда не оправдались. На этот раз вероятность запрета на российский госдолг выросла. Зарубежные инвесторы уже побежали из российских ОФЗ, хотя в последние пару лет активно давали России в долг, спрос на ОФЗ превышал предложение Минфина в несколько раз.

          Если США решатся на такой шаг, экономическая война выйдет на новую ступень. Возможностей ответить симметрично с экономической точки зрения, то есть так, чтобы и американское государство, и американские компании взвыли и понесли убытки, у России немного. Но они есть. Можно представить, какие экономические рычаги есть у России для ответа, оставив за скобками вероятность таких ударов.

          Россия держит часть своих средств в американском госдолге (трежерис). США должны России порядка 100 млрд долларов. Москва может потребовать вернуть эти сто миллиардов, в ответ США – заморозить этот долг и не отдавать. Америка, живущая за счет заимствований, конечно, пережила бы потерю 100 млрд долларов. При общем госдолге свыше 20 трлн долларов это не такая большая сумма. Японцы и китайцы держат трежерис на триллионы долларов. Однако многолетняя незапятнанная репутация американских облигаций будет уничтожена. Крупнейшие кредиторы американской экономики могут запаниковать и тоже начать выводить свои средства из трежерис.

          «Тут дело не столько в наших 100 млрд, сколько в силе «плохого примера», – говорит Петр Пушкарев. По его словам, даже если ЦБ России переложит половину этих денег в бумаги других стран – Франции, Германии, Испании, Швеции, Гонконга, Австралии – и продолжит успешно зарабатывать, то, увидев это, другие государства и фонды могут тоже потянуть свои финансовые потоки из долларовой зоны в другие юрисдикции.

          «Эффект может быть в разы сильнее, если подобные действия мы хотя бы как-то будем координировать с нашим естественным союзником в вопросах изменения мировой финансовой архитектуры – Китаем. Китай и так уже постепенно забирает средства из американских бумаг, а часть купленных бумаг предоставляет опосредованным путем через китайский суверенный фонд вместо денег в обеспечение новых сделок с США. В координации с Россией этот процесс выхода из долларовой зоны может идти быстрее», – рассуждает Пушкарев. Кроме того, Россия может шире торговать нефтью за юани, что уже реализовано в начальном варианте на Шанхайской бирже.

          Москва также может ударить по американскому бизнесу, который развивается на российской территории, национализировав его. В топ-50 крупнейших иностранных компаний, по версии Forbes, по выручке в 2016 году значится девять американских компаний с общей выручкой по итогам года в 784 млрд рублей, или 12,7 млрд долларов. В их числе PepsiCo (выручка в России 172 млрд рублей), Procter & Gamble (141 млрд рублей), Mars (114 млрд рублей), Apple (75 млрд руб.), «Макдональдс» (74 млрд руб.), торговая компания Cargill (66 млрд руб.), Mondelez International (59 млрд руб.), Ford (42 млрд руб.), Johnson & Johnson (41 млрд руб.).

          А сколько еще менее крупных компаний, в том числе консалтинговых, пришедших из США и зарабатывающих на России? Национализация бизнес не убьет, рабочие места сохранит, а вот американским компаниям будет крайне неприятно уйти с рынка, на котором неплохо зарабатывали десятилетиями.

          В конце концов, Россия может отказаться выплачивать суверенные и корпоративные долги американцам, а заодно заморозить их акции в российских компаниях и не платить им дивиденды. Как минимум можно ввести такой запрет в отношении банков или компаний, близких к правительству США, по аналогии с тем, как американцы зажимают «друзей Путина», говорит Пушков. А как максимум – для всех американских частных компаний и инвесторов. Доля американских нерезидентов в акциях в свободном обращении составляет 30–40%, если их разом лишить дохода – мало им не покажется.

          Все эти экономические «ответки» будут так или иначе болезненны для США, но вряд ли смертельны.

          «О политическом весе спорить можно, но экономически и финансово у нас пока несравнимо разные весовые категории. Бюджет России – это 275 млрд долларов, а капитализация одной только компании Apple – в 3,5 раза больше. Капитализация этой компании больше капитализации 100 самых дорогих российских компаний вместе взятых», – считает Петр Пушкарев. 

          И, конечно, для самой России такие шаги не пройдут бесследно. На трежерис Россия, как и другие страны, сама неплохо зарабатывает. «Россия получает хорошую прибыль на этих бумагах и смысла расставаться с ними нет, если только отношения между двумя странами не достигнут высокой степени напряженности, на грани полного разрыва отношений, во что поверить сейчас очень трудно», – считает первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

          Если в одночасье отказаться от американских долларов, то может случиться катастрофа. Мало того, что Центробанк без долларов не сможет проводить валютные интервенции и поддерживать рубль. Так и мировая торговля по-прежнему сохранит привязку к доллару, которые нужны России для импорта. В противном случае нависает угроза обвала рубля и дефицита импортных товаров. Если прокормить себя Россия более-менее сможет, то вот одеть, например, вряд ли. Дефицит бытовой техники и автомобилей, даже собираемых на территории России, неизбежен (доля импорта там велика). Что уж говорить об импортных лекарствах и прочем.

          Национализацию американских заводов и отказ выплачивать американцам долги мир воспримет как очередной повод подвергнуть Россию изоляции, считает Касьянов. «Российские ценные бумаги могут быть точно так же заморожены и т.д. Американская экономика справится с таким вызовом, а вот наша от новой волны недовольства и санкций может пострадать еще сильнее», – говорит она.  

          И хотя под удар будет попадать только американский бизнес, инвестиционный климат России резко упадет. Уже не только американцы, но и другие инвесторы начнут бежать из страны, в том числе китайские.

          «Это стратегия закрытия страны, описанная в книге «Крепость Россия». Если мы рвем почти все связи с западным миром, то встает вопрос, что дальше? Надо запустить волну сильных экономических реформ, новую радикальную «индустриализацию», подобную сталинской. Без такой радикальной программы смысла закрытия нет. Вряд ли наше правительство сможет. В результате лишенные международной финансовой системы, мы легко сможем войти в ситуацию сильного экономического упадка. Хотя есть еще пример Северной Кореи, которая вполне себе существует и без сильной экономики», – заключает Татьяна Касьянова.

          Поэтому лучшее, что может сделать Россия с экономической точки зрения, – не отвечать США. Даже если они введут-таки запрет на российский госдолг. Это будет крайне неприятно, но точно не смертельно для российской экономики. Она не так слаба, как многие могут подумать: наши золотовалютные резервы составляют 457 млрд долларов, и это пятое место в мире. Долг России составляет около 120 млрд долларов, а на иностранцев приходится 30–40 млрд долларов.

          «Потеря 30 или даже 40 млрд долларов в облигациях, если бы иностранные инвесторы начали их распродавать в ответ на запреты, чувствительна, но не страшна на фоне роста только за последние 1,5 года золотовалютных резервов ЦБ на 70 млрд долларов. Дыру легко будет закрыть», – говорит Пушкарев. Другое дело, что запрет коснется лишь бумаг, выпущенных после принятия закона, а старые бумаги еще не факт, что побегут сдавать, ведь они приносят в год от 7% до 12% годовых, отмечает эксперт.

          Пока Запад играет в санкции, лучше параллельно строить новые экономические связи, каналы и структуры с альтернативными регионами мира, в частности с Азией и Латинской Америкой. «Видя, что Россию санкции только побуждают закрепляться на новых рынках, экономически «отвоевывать» новые территории влияния, Запад спустя какое-то время задумается, а стоит ли и дальше побуждать Россию к этому», – полагает Пушкарев.

          И, конечно, с Европой лучше дружить. Ведь рано или поздно она может перестать поддерживать США, которые покушаются на ее рынок с разных сторон.

          «В ответ на всякие попытки вытеснить нас, законсервировать в собственном соку нужны не зеркальные действия, нужны асимметричные решения, усиливающие нас самих и ослабляющие финансовую роль США, роль доллара в расчетах», – заключает собеседник.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............