Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.0 комментариев
«Калашников» досрочно завершил отгрузки оружия по контракту
«Калашников» досрочно завершил поставки вооружения по основному контракту
АО «Концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку полного ассортимента боевого стрелкового оружия, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина, в рамках основного контракта.
Как сообщает Telegram-канал «Калашников», концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку боевого стрелкового оружия по основному контракту. В адрес заказчика была отправлена вся номенклатура продукции, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Большая часть поставок была выполнена раньше установленных сроков.
Кроме того, в войска поступили различные виды оружия, такие как 7,62 мм снайперские винтовки Драгунова со складным прикладом (СВДС), снайперские винтовки СВ-98, 40 мм подствольные гранатометы ГП-34 и 9 мм пистолеты-пулеметы ППК-20. Эти образцы вооружения успешно применяются в зоне специальной военной операции.
Президент концерна Алан Лушников отметил, что показатели 2024 года по количеству отгруженных единиц остаются стабильно высокими и будут продолжать расти в 2025 году. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе коллектива предприятия военнослужащие своевременно получают востребованные образцы вооружения и военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Также сообщалось, что «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина.