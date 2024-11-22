«Калашников» досрочно завершил отгрузки оружия по контракту

«Калашников» досрочно завершил поставки вооружения по основному контракту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал «Калашников», концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку боевого стрелкового оружия по основному контракту. В адрес заказчика была отправлена вся номенклатура продукции, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Большая часть поставок была выполнена раньше установленных сроков.

Кроме того, в войска поступили различные виды оружия, такие как 7,62 мм снайперские винтовки Драгунова со складным прикладом (СВДС), снайперские винтовки СВ-98, 40 мм подствольные гранатометы ГП-34 и 9 мм пистолеты-пулеметы ППК-20. Эти образцы вооружения успешно применяются в зоне специальной военной операции.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что показатели 2024 года по количеству отгруженных единиц остаются стабильно высокими и будут продолжать расти в 2025 году. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе коллектива предприятия военнослужащие своевременно получают востребованные образцы вооружения и военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Также сообщалось, что «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина.