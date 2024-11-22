  • Новость часаЛавров: Зеленский испугался
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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    Варшава призвала ЕС укрепить «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией
    Mercedes Брежнева выставили на аукцион
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в ДНР
    Китай призвал Россию и Украину сохранять спокойствие
    Лукашенко потребовал учитывать интересы Минска на переговорах по Украине
    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    8 комментариев
    22 ноября 2024, 14:45 • Новости дня

    «Калашников» досрочно завершил отгрузки оружия по контракту

    «Калашников» досрочно завершил поставки вооружения по основному контракту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АО «Концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку полного ассортимента боевого стрелкового оружия, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина, в рамках основного контракта.

    Как сообщает Telegram-канал «Калашников», концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку боевого стрелкового оружия по основному контракту. В адрес заказчика была отправлена вся номенклатура продукции, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Большая часть поставок была выполнена раньше установленных сроков.

    Кроме того, в войска поступили различные виды оружия, такие как 7,62 мм снайперские винтовки Драгунова со складным прикладом (СВДС), снайперские винтовки СВ-98, 40 мм подствольные гранатометы ГП-34 и 9 мм пистолеты-пулеметы ППК-20. Эти образцы вооружения успешно применяются в зоне специальной военной операции.

    Президент концерна Алан Лушников отметил, что показатели 2024 года по количеству отгруженных единиц остаются стабильно высокими и будут продолжать расти в 2025 году. Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе коллектива предприятия военнослужащие своевременно получают востребованные образцы вооружения и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку обновленных автоматов АК-12 в войска. Также сообщалось, что «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина.

    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем

    Херш: Израиль может аннексировать Западный берег Иордана через две недели

    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильское руководство готовится аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшие две недели, что, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, может стать важным шагом в изменении региональной политики.

    Как пишет ТАСС, в своей статье на платформе Substack Херш отметил, что эта аннексия поддерживается религиозными правыми, доминирующими в израильском правительстве. Они считают, что контроль над Газой и Западным берегом является основным требованием их политики.

    По данным Херша, израильское руководство надеется, что аннексия положит конец обсуждениям о мирном сосуществовании двух государств и возможно убедит арабские страны пересмотреть вопрос о финансировании реконструкции Газы. Он также указал на усиливающееся давление на палестинцев со стороны израильской полиции и поселенцев.

    На прошлой неделе Ведант Пател из Госдепартамента США заявил, что высказывания министра Смотрича о подготовке к аннексии в 2025 году противоречат двухгосударственному решению. Смотрич ранее заявил о начале подготовки к аннексии в связи с возможной победой Трампа в США.

    В 2020 году Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта на основе взаимного признания двух государств. Однако резолюция СБ ООН 2334 требовала прекращения израильской поселенческой деятельности, что Израиль не выполнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ввел на территорию Ливана тяжелую артиллерию, перебросив артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате которого трое погибли, а пятеро сирийцев были ранены. Кроме того, израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, где находится офис Сирийской социальной националистической партии.

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    19 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    @ Frank May/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники компании «Украинские вертолеты» были замечены в нарушении режима пребывания в Центрально-Африканской Республике, находясь в одном из увеселительных заведений Банги в состоянии алкогольного опьянения.

    Украинские подрядчики компании «Украинские вертолеты», работающие в миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), нарушили установленный режим пребывания в стране, передает ТАСС.

    Сотрудники были замечены в увеселительном заведении Sango в Банги в ночное время, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, находящейся в распоряжении агентства, видно, что они общались на суржике, что подтверждает их украинское происхождение.

    По словам представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), сотрудникам Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) запрещено покидать гарнизон в вечернее время по соображениям безопасности. Однако нарушение этого запрета, по мнению СОМБ, стало возможным из-за продления мандата миссии, что дало сотрудникам МИНУСКА больше свободы действий.

    МИНУСКА заключила контракт с украинской компанией «Украинские вертолеты» на период с 1 октября 2024 года по 20 июня 2025 года. Контракт на сумму 4,45 млн долларов подразумевает выполнение перевозок внутри ЦАР. В СОМБ заявили о наличии большого количества субподрядчиков, среди которых и украинская компания, что может способствовать таким нарушениям.

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    20 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку всех АК-12 по контракту 2023 года

    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» успешно выполнил контрактные обязательства, завершив поставку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщила пресс-служба компании.

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщает ТАСС.

    Все обязательства по контракту этого года выполнены в полном объеме и в срок, подтвердили в пресс-службе концерна. Поставка автоматов осуществлена основному заказчику в рамках запланированных обязательств на 2024 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил внести изменения в автомат АК-12 по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 поставлена в войска, что стало важным этапом в модернизации вооружения. Автомат АК-12 также приняли на вооружение Росгвардии, что подчеркивает его важность и востребованность в современных условиях.

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    19 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 6,5 млрд евро остаются заблокированы в Европейском фонде мира, что создает проблемы с компенсацией странам ЕС за поставленное оружие для Украины, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Боррель отметил, что решения этой проблемы пока нет, передает ТАСС. Он подчеркнул важность разблокировки средств, так как они предназначены для поддержки и усиления оборонных усилий стран Евросоюза. По словам политика, блокировка средств создает дополнительные трудности в предоставлении необходимой помощи Украине и влияет на способность ЕС выполнять свои обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето. Это вето связано с тем, что в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Венгрия в ответ на это пригрозила продолжить блокировку помощи Киеву из Фонда мира ЕС. Несмотря на заблокированные средства, Киев продолжит получать оружие, так как эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения.


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    20 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Западные СМИ назвали имя изучающего конфликт на Украине генерала КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ен Бока вместе с 500 офицерами. Генерал, по данным WSJ, не будет применять участия в боях, но изучит информацию о ведении боевых действий на Украине.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея направила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны – генерал-полковника Ким Ен Бока. Это произошло на фоне недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Ожидается, что генерал не будет участвовать в боях, его основная задача заключается в сборе информации.

    В своей родной стране Ким Ен Бок не является публичной фигурой, но занимает высокую должность заместителя начальника Генштаба сухопутных войск. Он командовал крупным подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, подготовленным для выполнения секретных миссий.

    По данным южнокорейского Института оборонного анализа, отправка Ким Ен Бока в Россию может свидетельствовать о доверии Пхеньяна к нему, так как его участие в российской миссии рассматривается как важная дипломатическая инициатива.

    Южнокорейские источники заявляют, что в Курской области сейчас находятся 10,9 тыс. северокорейских военных, а также были отправлены самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Москва и Пхеньян официально опровергают размещение этих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР является нормальной международной практикой для стран с общей границей. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, подчеркивая необходимость модернизации армии страны.

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками.

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    22 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Турецкий эксперт заявил о серьезной угрозе ракет «Орешник» для Запада

    Турецкий эксперт Агар: Российские ракеты «Орешник» представляют угрозу Западу из-за дальности и нагрузки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией против предприятия ВПК Украины гиперзвуковой ракеты «Орешник» без ядерной боеголовки продемонстрировало новые возможности ядерной триады страны и представляет серьезную угрозу для Запада, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

    Россия испытала новую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении, что, по мнению Агара, продемонстрировало серьезную угрозу для Запада, сообщает ТАСС. Эксперт отметил, что ракета стала не только мощным сигналом для Украины, но и для Британии и континентальной Европы. Согласно его мнению, это демонстрирует новые возможности ядерной триады России и является прямым вызовом Западу, поддерживающему конфликт на Украине.

    Агар подчеркнул, что Россия может дать ответ Западу, который, хотя пока и происходит в обычном режиме, потенциально может перейти в ядерный формат. В ходе конфликта стороны активно предпринимали множество политических и стратегических шагов, чтобы проверить возможности друг друга. Эксперт считает, что обострения на фронте не в пользу Украины и Запада привели к тому, что Россия начала демонстрировать прогресс и инициативу, что, в свою очередь, вызвало нестабильность на Западе.

    Использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow, которое привело к попаданию одной из них в объект в России, создало новый риск для российской военной логистики. Агар отметил, что Россия считает применение этого оружия невозможным без западной поддержки и персонала, что стало поводом для громкой реакции Москвы. Россия применила вооружения, которые, по ее заявлениям, не могут быть перехвачены западными системами ПВО.

    Эксперт также считает, что вызов, брошенный Россией, может как усилить нестабильность внутри западного мира, так и способствовать его консолидации. Он отметил, что стороны активно проверяют свои возможности на поле боя, и по итогам этих проверок могут возникнуть условия для переговоров. Однако, по мнению Агара, такие переговоры будут касаться сфер влияния, а не прямого прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске; стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России; США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    20 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков напомнил о подписании Украиной конвенции о запрете противопехотных мин

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина подписала Оттавскую конвенцию ООН о запрете противопехотных мин.

    Представитель Кремля отметил парадоксальность ситуации, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина», – сказал Песков.

    Оттавская конвенция, также известная как Конвенция о запрете противопехотных мин, была принята в 1997 году. Документ обязывает страны-участницы отказаться от использования, производства и накопления противопехотных мин. Несмотря на это, страны, не подписавшие конвенцию, продолжают использовать и производить данный вид вооружений.

    Ранее The Washington Post писала, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    22 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    The Economist: Испытание «Орешника» стало сигналом России Западу

    The Economist: Россия испытала ракету «Орешник», чтобы убедить Запад снизить активность на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое испытание ракеты «Орешник» по территории украинского предприятия «Южмаш» расценивается как попытка России убедить западные страны снизить активность в украинском конфликте и адресовано администрации избранного президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает The Economist, Россия провела боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш». Это действие рассматривается как попытка убедить западные страны воздержаться от активизации своего участия в украинском конфликте, передает ТАСС.

    По данным журнала, обращение президента РФ Владимира Путина было направлено главным образом к администрации избранного президента США Дональда Трампа. Именно она, по мнению издания, пока только формирует свой подход к конфликту на Украине.

    Журнал отмечает, что Москва недавно опубликовала новую ядерную доктрину, что является предупреждением о возможности повышения ставок в ответ на военные усилия Киева и западных стран. Применение «Орешника» стало, по мнению The Economist, частью новой эры ракетных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России. США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    20 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Пентагон выделил Украине новую военную помощь

    США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, который включает боеприпасы и артиллерийские снаряды для систем HIMARS.

    Как сообщает РИА «Новости», Пентагон в среду огласил выделение Украине нового транша военной помощи на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные мины калибра 60 мм и 81 мм.

    Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие, инженерное оборудование и средства защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Это будет уже семидесятый транш помощи Украине от администрации Байдена с августа 2021 года.

    Пентагон подчеркнул, что новые поставки направлены на удовлетворение срочных потребностей Украины в безопасности и обороне. США также продолжают сотрудничать с союзниками в рамках контактной группы по поддержке оборонных нужд Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, писала The Times.

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, писала американская The Washington Post.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны, учитывая возможность ядерного ответа России.

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    20 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Израильские удары по Пальмире унесли жизни 36 человек

    В результате авиаударов Израиля по сирийской Пальмире погибли 36 человек, более 50 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пальмире, сирийском городе, авиаудары Израиля привели к гибели 36 человек и ранению более 50 человек, сообщает SANA.

    Как сообщает агентство SANA, в результате авиаударов Израиля по сирийскому городу Пальмира погибли по меньшей мере 36 человек, а более 50 получили ранения. Атака произошла около 13:30 по местному времени и была произведена со стороны района Эт-Танф, заявляет источник в силовых структурах арабской республики.

    При авиаударе были атакованы несколько зданий, что привело к значительным разрушениям на прилегающей территории. Одна из целей израильских военно-воздушных сил, по данным телеканала Al Arabiya, была связана со складом оружия и боеприпасов шиитских отрядов. Среди погибших числятся четыре бойца проиранских формирований.

    Напряженность на Ближнем Востоке значительно обострилась после событий в октябре 2023 года. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, что стало ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Эти события привели к тому, что Израиль начал наносить удары по сектору Газа и другим районам, включая Ливан и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате чего трое погибли и пятеро сирийцев были ранены. Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

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    21 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    Пентагон включил противопехотные мины в новый военный пакет помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине неуказанные ранее противопехотные мины, которые будут списаны с армейских складов США.

    Как сообщает ТАСС, новый пакет американской военной помощи Украине включает нестойкие противопехотные мины. Этот тип вооружений не был изначально заявлен в перечне, опубликованном Пентагоном, однако он фигурирует в номенклатуре, представленной Госдепом США. При этом число мин, которые будут переданы ВСУ, не уточняется.

    Напомним, накануне США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. Как заявили в американском военном ведомстве, в состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные мины калибра 60 мм и 81 мм. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие, инженерное оборудование и средства защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.

    До этого Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    21 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

    Подразделения «Запад» уничтожили 20 бойцов ВСУ, 9 дронов и 11 пунктов управления БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах Копанки, Григоровки и Терны, уничтожив до 20 штурмовиков и взяв одного в плен, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили военные,  в результате боевых действий в районах населенных пунктов Копанки, Григоровки и Терны было уничтожено до двадцати боевиков 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, один военнослужащий взят в плен, передает ТАСС.

    Командование группировки «Запад» также доложило об успешной обороне своих позиций. За сутки удалось отразить четыре контратаки штурмовых подразделений противника. В ходе этих боевых действий подразделения «Запад» также уничтожили девять БПЛА самолетного типа, принадлежавших ВСУ.

    Кроме того, на протяжении суток было уничтожено 11 пунктов управления беспилотниками, что значительно ослабило разведывательные возможности противника. ВСУ также понесли потери в семь минометных расчетов и три автомобиля, говорится в сообщении.

    До этого сообщалось, что подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Ильинка в ДНР. Ранее российские войска освободили Новоселидовку.

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