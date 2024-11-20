Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска
Концерн «Калашников» завершил отгрузку всех АК-12 по контракту 2023 года
Концерн «Калашников» успешно выполнил контрактные обязательства, завершив поставку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщила пресс-служба компании.
Концерн «Калашников» завершил отгрузку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщает ТАСС.
Все обязательства по контракту этого года выполнены в полном объеме и в срок, подтвердили в пресс-службе концерна. Поставка автоматов осуществлена основному заказчику в рамках запланированных обязательств на 2024 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил внести изменения в автомат АК-12 по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 поставлена в войска, что стало важным этапом в модернизации вооружения. Автомат АК-12 также приняли на вооружение Росгвардии, что подчеркивает его важность и востребованность в современных условиях.