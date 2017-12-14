Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа.

Утром во вторник рубль продолжил начавшееся в понедельник падение. Доллар превысил отметку в 63 рубля впервые с декабря 2016 года, а евро достигал в моменте 78,77 рубля. Последний раз евро стоил так дорого в апреле 2016-го.

«За два неполных дня курс рубля по отношению к доллару США потерял порядка 9%. Это очень сильное движение, которое сопоставимо с ослаблением российской валюты в конце 2014 года и начале 2016 года», – говорит старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос.

Центробанк уже начал словесные интервенции в поддержку рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обладает достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, однако сейчас необходимости их применять нет. Впрочем, если вдруг что-то пойдет не так, то корректировки все же будут.

Тем временем во второй половине дня рубль несколько стабилизовался и стоил к 16 мск уже 62,46 за доллар и 77,2 за евро. Таким образом, недавняя паника на валютном рынке временно затихла, говорит Манжос.

Что же будет дальше с рублем на фоне американских санкций и эскалации в Сирии? Есть два варианта.

Многое будет зависеть от внешнеполитических событий и от характера возможных новых санкций в отношении России. Если в этом плане все будет спокойно и не критично, то рубль сам отыграет часть потерь и панической скупки иностранных валют и телевизоров с холодильниками в магазинах (как в конце 2014 года) мы избежим.

Другой – самый болезненный – сценарий реализуется, если США введут ограничения против суверенного долга РФ. «В таком случае доллар может резко подорожать до 75–80 рублей»,

– говорит Манжос из «Норд Капитала».

Пока эксперты надеются на лучший сценарий. «Обстановка на рынке штормовая, но тем не менее паники нет. Если курс рубля не достигнет 66 за доллар, то ситуация, скорее всего, утихнет сама собой», – говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Но если рубль обвалится за 66, все будет куда хуже. Эксперт полагает, что при достижении 66 рублей за доллар может начаться отток с российского рынка так называемых керри-трейдеров, которые год-полтора назад покупали гособлигации с доходностью около 10%. «Отток иностранных инвесторов вызовет сильный всплеск, пике которого предсказать невозможно, но я полагаю, что это будет продолжаться не более одной–двух недель», – прогнозирует Ващенко. То есть не исключено, что рубль может дойти до 70 к доллару и 80 к евро, но потом отыграет обратно.

«Панические распродажи часто оканчиваются внушительным отскоком. Так будет и на этот раз. Сперва мы наверняка увидим обновление текущих максимумов в 63,95 за доллар и 78,77 за евро. Но не исключаю, что в более длительной перспективе доллар снова упадет к рублю ниже 60», – отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Надо понимать, что фундаментальных причин для ослабления рубля все же нет. За нынешним штормом стоят рыночные и политические факторы (пятничные американские санкции и риски войны в Сирии, в которую может быть втянута Россия).

Не стоит поддаваться панике и срочно сейчас менять рубли на валюту, считает Ващенко. «При покупке валюты ко времени летнего отпуска не имеет смысла пытаться поймать более выгодный курс. Как показывает опыт, в случае резкого роста стоимости доллара за ним можно и не угнаться. В качестве компромиссной меры можно приобретать необходимое количество валюты по частям. Это убережет от риска ее покупки по самому невыгодному курсу», – считает Виталий Манжос.

Главное отличие текущей ситуации от девальвации 2014–2015 годов – сохранение высоких цен на нефть. Нефть марки Brent по-прежнему торгуется выше 68 долларов за баррель. Компаниям-экспортерам и государству сочетание дорогой нефти и более слабого рубля даже на руку. «Сейчас баррель нефти в рублях стоит почти 4400 – это максимальное за все время значение. При цене на нефть 70 долларов за баррель нет проблем с наполнением бюджета и рентабельностью производства. Экспортеры сейчас уже считают в уме дополнительную прибыль, которую они получат от резкого скачка курса», – говорит Георгий Ващенко.

Но вот потребителям ослабевший рубль облегчения не принесет. «Поскольку импортные товары занимают существенную долю в российском потреблении, это, скорее всего, ухудшит официальную оценку инфляции по итогам второго квартала 2018 года», – говорит Манжос.

Более того, продавцы автомобилей и бытовой техники, в производстве которых высока доля импорта, уже готовятся к повышению цен. В автомобильной группе «Авилон», которая продает новые автомобили 25 марок, уже ждут существенный рост на новые иномарки в мае – июне из-за ослабления рубля. Уже при курсе 70 рублей за 1 евро многие производители держали российские цены на новые автомобили в зависимости от марок на 10–30% ниже отпускных цен европейских дилеров, говорит официальный представитель «Авилона». «Мы не можем оценить, насколько изменение курса носит долгосрочный характер, но даже если увеличение курса иностранной валюты на 10% продержится две недели – мы получим информационные письма от многих производителей об увеличении отпускных цен», – уточнили в «Авилоне», передает RNS.

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Поставщики товаров для розничной сети «М.Видео» заявили о планах увеличить закупочные цены на 5–10%, а значит, бытовая техника и электроника подорожает и в рознице. Поставщики «Эльдорадо» уже тоже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен.

«Если рубль не отыграет обратно, то возврат темпов инфляции от 2,2% к 4% может оказаться куда быстрей ожидаемого», – говорит Купцикевич. Кроме того, вряд ли теперь стоит ждать от Банка России продолжения снижения ставок. Скорее всего, ЦБ возьмет паузу, чтобы понаблюдать за эффектом падения рубля на инфляцию, считает Купцикевич.

Иначе говоря, американские санкции явно скажутся на всех российских потребителях – и о таких последствиях те, кто их вводил, не могли не знать заранее. Тем большим цинизмом и лицемерием выглядят заявления администрации США о том, что «действия (США) не нацелены против народа России».