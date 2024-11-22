Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.0 комментариев
Песков заявил о невозможности полной блокады России санкциями
Россия не может быть полностью заблокирована санкциями, Москва найдет способы решения проблемы с оплатой газа после ограничений США против Газпромбанка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Россия не может быть полностью заблокирована западными санкциями, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в Москве найдут способы решения проблемы с оплатой газа иностранными покупателями после введения санкций США против Газпромбанка.
Он подчеркнул, что «варианты будут найдены» и «полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», добавив, что решение может занять некоторое время.
Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При том, что в ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.