В США объяснили введение новых санкций против России

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона являются ответом на «дестабилизирующее поведение» России.

«Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру», – сказал представитель администрации, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. «Но наиболее важно – это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества», – сказал представитель администрации.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что «сегодняшние действия (США) не нацелены против народа России. Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта».

Чиновник объяснил санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству России.

«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», – сказал представитель администрации.

Он также отметил, что США, несмотря на введение санкций, сохраняют каналы связи с Россией по ситуации на Украине, в Сирии и по контролю над вооружениями.

«Как много раз говорил президент, мы хотим лучших отношений с Россией, что может произойти, только если (она) прекратит свое агрессивное поведение. Пока этого не произойдет, мы продолжим вводить санкции за агрессию», – добавил он.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.