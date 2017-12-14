Появились сообщения о допросе «российских олигархов» в США

СМИ утверждают, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов; сообщается, что Вашингтон в четверг может ввести санкции против российских бизнесменов.

CNN заявляет, что, когда в Нью-Йорке приземлился самолет богатого россиянина, бизнесмена остановили, был проведен обыск, проверили находившиеся у него электронные устройства. Кроме того, при въезде в США для допроса остановили второго российского «олигарха». Источники телекомпании не знают, обыскали ли его, передает РИА «Новости».

Кроме того, подчиненные Мюллера направили некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому «олигарху», который, однако, в последнее время не объявлялся в США, передает ТАСС.

Представитель офиса Мюллера Питер Карр заявил, что отказывается комментировать репортаж CNN.

США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за «вмешательство в выборы», передает Reuters.

Напомним, американский суд вынес первый приговор по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы; адвокат Алекс ван дер Зваан приговорен к месяцу тюрьмы и штрафу.