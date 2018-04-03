По «российскому делу» в США появился первый осужденный

Американский суд вынес первый приговор по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы; адвокат Алекс ван дер Зваан приговорен к месяцу тюрьмы и штрафу, сообщают СМИ.

Ван дер Зваан был обвинен в даче заведомо ложных показаний. Вину адвокат признал. Кроме 30 дней тюрьмы ван дер Зваану также присудили 20 тыс. долларов штрафа, передает РИА «Новости».

Фальшивые заявления Ван дер Зваан делал во время работы адвокатом в юрфирме, представляющей министерство юстиции Украины, в ходе подготовки доклада по судебному процессу Юлии Тимошенко. В 2016 году он лгал о своих связях с Ричардом Гейтсом, который был советником Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании. Также он лгал об общении с другим неназванным лицом.

Напомним, по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера также были предъявлены обвинения Полу Манафорту. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.