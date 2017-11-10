Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить?

Россияне вновь начали жить в долг. В январе – ноябре 2017 года было выдано 30,37 млн новых кредитов, что на 12% больше, чем годом ранее, а объем кредитования вырос аж на 36% – до 4,91 трлн рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), оперирующее данными Сбербанка и ключевых банков, работающих в рознице. По данным же Центробанка, который покрывает весь рынок, объем выданных кредитов за 11 месяцев составил 8,2 трлн рублей, что на 27% выше прошлогоднего периода.

Одновременно с этим растет и объем микрозаймов через МФО, ломбарды и кредитные кооперативы. В прошлом году было выдано 21,5 млн таких кредитов против 19 млн в 2016 году объемом в 242 млрд рублей. Объемы выросли на треть, передает «Прайм».

По данным ОКБ, на первом месте по росту объемов – кредитные карты (рост на 42%), на втором месте – ипотека (плюс 39%), на третьем – автокредиты (на 35%), далее – кредиты наличными (на 33%).

Почему россияне перестали экономить, как в предыдущие годы, и снова начали тратить, причем не свои, а заемные средства? Ведь реальные доходы населения пока еще не растут, и им еще далеко до докризисных показателей.

«Рост кредитования связан в основном с тем, что благодаря росту цен на нефть экономическая конъюнктура не то чтобы выправилась, но приподняла голову. В банковском секторе пересмотрели риски и решили, что можно наконец выйти из валютных позиций и обслуживания крупных клиентов и немного покредитовать клиентов из иных секторов экономики. А так как кредиты физлицам на втором месте по уровню доходности после займов крупным компаниям, неудивительно, что деньги пошли именно в этот сектор», – считает генеральный директор площадки взаимного кредитования «Город Денег» Владислав Олейников.

Спрос со стороны населения на кредиты оказался огромным. Не стоит забывать, что банки еще многим отказывали в кредите. Положительную роль сыграл отложенный спрос на крупные покупки. Многие планировали купить квартиру или машину в 2014–2016 годах, но отложили сделку из-за неопределенной экономической ситуации в стране.

«Россияне не то чтобы перестали экономить, просто хочется, как полноценному человеку, иметь собственное жилье, автомобиль и другие атрибуты хорошей жизни. Отсюда и рост кредитов. И то, что реальные доходы не растут, – несущественный фактор»,

– считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. «Более обеспеченная часть населения сегодня активно присматривается к подешевевшей в результате кризиса недвижимости», – говорит Олейников.

Кроме того, значительная часть страны как жила, так и живет в кредит, и за последние пару лет успела задолжать МФО или банкам. Но в 2017 году процентные ставки по кредитам снизились, банкам вновь стало интересно давать в долг гражданам, поэтому многие перекредитовались под более низкий процент и лучшие условия.

Но не рано ли россияне расслабились и вернулись к жизни в долг? Ведь нефть может обвалиться, да и при текущих высоких котировках никто не ждет двузначных ростов темпов российской экономики. В ближайшие годы рост ВВП ожидается не выше 2–3%. А это значит, что реальные доходы населения будут восстанавливаться до докризисных уровней поступательно, а не скачкообразно.

«Расслабляться не стоит. Другое дело, что у большинства граждан просто нет возможности прожить без привлечения кредитных средств, они всегда готовы у кого-нибудь занять, если дают», – говорит Олейников.

Между тем, рост кредитования выгоден для экономики – он стимулирует потребительский розничный рынок и ВВП страны в целом. Проблема в том, что долговая нагрузка не всегда оказывается под силу тем, кто берет заем. На фоне медленного роста доходов, неожиданного обвала нефти и роста нестабильности нынешний бум кредитования, стимулирующий экономику, может привести к резкому росту просрочек.

Пик просроченной задолженности пришелся на 2015–2016 годы, в 2017 году ситуация с «плохими» долгами улучшилась, однако их объемы по-прежнему велики.

«Судьба новых долгов зависит, как и все в нашей стране, от нефти. Если нефть продолжит расти или хотя бы стабилизируется на текущем уровне, экономика позволит заемщикам со временем расплатиться, если же упадет – достаточно большая часть заемщиков не сможет расплатиться со своими долгами», – говорит Олейников.

Центробанк уже высказывает опасения, что высокий рост ипотечного кредитования может создать «пузырь» наподобие американского, который в 2008 году спровоцировал кризис, переросший в мировую финансовую рецессию. Уже сегодня ипотечный портфель российских банков вырос до 5 трлн рублей, а к 2020 году он может удвоиться до 10 трлн рублей, прогнозируют в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

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Население страны и так закредитовано: в среднем на одного человека приходится 1,7 кредита, а просроченных кредитов около 12–13% по стране в целом, отмечает Люшин. Пока просрочка снижается, но лишь благодаря тому, что граждане берут новые кредиты для погашения старых.