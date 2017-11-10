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17 января, среда  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...

Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

          В России снова бум потребительского кредитования   17 января 2018, 08:02
          Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить?

          Россияне вновь начали жить в долг. В январе – ноябре 2017 года было выдано 30,37 млн новых кредитов, что на 12% больше, чем годом ранее, а объем кредитования вырос аж на 36% – до 4,91 трлн рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), оперирующее данными Сбербанка и ключевых банков, работающих в рознице. По данным же Центробанка, который покрывает весь рынок, объем выданных кредитов за 11 месяцев составил 8,2 трлн рублей, что на 27% выше прошлогоднего периода.

          Одновременно с этим растет и объем микрозаймов через МФО, ломбарды и кредитные кооперативы. В прошлом году было выдано 21,5 млн таких кредитов против 19 млн в 2016 году объемом в 242 млрд рублей. Объемы выросли на треть, передает «Прайм».

          По данным ОКБ, на первом месте по росту объемов – кредитные карты (рост на 42%), на втором месте – ипотека (плюс 39%), на третьем – автокредиты (на 35%), далее – кредиты наличными (на 33%).

          Почему россияне перестали экономить, как в предыдущие годы, и снова начали тратить, причем не свои, а заемные средства? Ведь реальные доходы населения пока еще не растут, и им еще далеко до докризисных показателей.

          «Рост кредитования связан в основном с тем, что благодаря росту цен на нефть экономическая конъюнктура не то чтобы выправилась, но приподняла голову. В банковском секторе пересмотрели риски и решили, что можно наконец выйти из валютных позиций и обслуживания крупных клиентов и немного покредитовать клиентов из иных секторов экономики. А так как кредиты физлицам на втором месте по уровню доходности после займов крупным компаниям, неудивительно, что деньги пошли именно в этот сектор», – считает генеральный директор площадки взаимного кредитования «Город Денег» Владислав Олейников.

          Спрос со стороны населения на кредиты оказался огромным. Не стоит забывать, что банки еще многим отказывали в кредите. Положительную роль сыграл отложенный спрос на крупные покупки. Многие планировали купить квартиру или машину в 2014–2016 годах, но отложили сделку из-за неопределенной экономической ситуации в стране.

          «Россияне не то чтобы перестали экономить, просто хочется, как полноценному человеку, иметь собственное жилье, автомобиль и другие атрибуты хорошей жизни. Отсюда и рост кредитов. И то, что реальные доходы не растут, – несущественный фактор»,

          – считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. «Более обеспеченная часть населения сегодня активно присматривается к подешевевшей в результате кризиса недвижимости», – говорит Олейников.

          Кроме того, значительная часть страны как жила, так и живет в кредит, и за последние пару лет успела задолжать МФО или банкам. Но в 2017 году процентные ставки по кредитам снизились, банкам вновь стало интересно давать в долг гражданам, поэтому многие перекредитовались под более низкий процент и лучшие условия.

          Но не рано ли россияне расслабились и вернулись к жизни в долг? Ведь нефть может обвалиться, да и при текущих высоких котировках никто не ждет двузначных ростов темпов российской экономики. В ближайшие годы рост ВВП ожидается не выше 2–3%. А это значит, что реальные доходы населения будут восстанавливаться до докризисных уровней поступательно, а не скачкообразно.

          «Расслабляться не стоит. Другое дело, что у большинства граждан просто нет возможности прожить без привлечения кредитных средств, они всегда готовы у кого-нибудь занять, если дают», – говорит Олейников.

          Между тем, рост кредитования выгоден для экономики – он стимулирует потребительский розничный рынок и ВВП страны в целом. Проблема в том, что долговая нагрузка не всегда оказывается под силу тем, кто берет заем. На фоне медленного роста доходов, неожиданного обвала нефти и роста нестабильности нынешний бум кредитования, стимулирующий экономику, может привести к резкому росту просрочек.

          Пик просроченной задолженности пришелся на 2015–2016 годы, в 2017 году ситуация с «плохими» долгами улучшилась, однако их объемы по-прежнему велики.

          «Судьба новых долгов зависит, как и все в нашей стране, от нефти. Если нефть продолжит расти или хотя бы стабилизируется на текущем уровне, экономика позволит заемщикам со временем расплатиться, если же упадет – достаточно большая часть заемщиков не сможет расплатиться со своими долгами», – говорит Олейников.

          Центробанк уже высказывает опасения, что высокий рост ипотечного кредитования может создать «пузырь» наподобие американского, который в 2008 году спровоцировал кризис, переросший в мировую финансовую рецессию. Уже сегодня ипотечный портфель российских банков вырос до 5 трлн рублей, а к 2020 году он может удвоиться до 10 трлн рублей, прогнозируют в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

          Население страны и так закредитовано: в среднем на одного человека приходится 1,7 кредита, а просроченных кредитов около 12–13% по стране в целом, отмечает Люшин. Пока просрочка снижается, но лишь благодаря тому, что граждане берут новые кредиты для погашения старых. 


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