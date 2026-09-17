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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    22 комментария
    17 сентября 2026, 21:39 • Новости дня

    США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35

    Госдеп: США продадут Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон согласовал возможную поставку Эр-Рияду партии современных боевых самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму более 24 млрд долларов, сообщили в Госдепартаменте.

    Американское внешнеполитическое ведомство дало зеленый свет на реализацию крупной оружейной сделки, передает РИА «Новости». Речь идет о поставке 48 многоцелевых самолетов пятого поколения.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Королевству Саудовская Аравия истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и связанного с ними оборудования. Общая оценочная стоимость составляет 24,3 млрд долларов», – говорится в официальном заявлении.

    Уточняется, что арабская монархия запросила не только сами истребители, но и авиационные двигатели, а также прочее необходимое техническое оснащение.

    Ранее президент США выступил в поддержку продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио пообещал поставить Эр-Рияду только базовую модификацию этих самолетов.

    При этом американские спецслужбы испугались возможной кражи секретных авиационных технологий китайскими военными.

    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

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    17 сентября 2026, 07:42 • Новости дня
    Российский Су-57Э показал рекордную дальность полета

    Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет в Египет с внутренними баками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона El Alamein International Airshow в Египте, сообщила госкорпорация «Ростех».

    Российский истребитель пятого поколения совершил перелет в Египет на авиасалон El Alamein International Airshow, используя топливные баки внутри грузовых отсеков, сообщает ТАСС.

    «Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками. Су-57Э совершил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков. Это позволило обойтись без классических подвесных топливных баков на внешней подвеске самолета», – заявили в госкорпорации «Ростех».

    Машина выполнила полет с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще тысячу километров. Этого объема хватило для демонстрационного полета на следующий день, сравнимого по расходу с реальным воздушным боем. Такое решение сохраняет аэродинамику и увеличивает дальность перегона, соответствуя концепции пятого поколения.

    В госкорпорации подчеркнули, что среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Истребитель отличается малозаметностью и сверхманевренностью, а его поставки иностранным партнерам уже начались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители Су-57 прибыли в Египет для участия в авиасалоне El Alamein International Airshow. Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ экспортной комплектации машины с принципиально новым вооружением. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Алжир первым иностранным покупателем этого самолета.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска отступили из Попасной в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска оставили позиции в населенном пункте Попасная под Дружковкой в Донецкой Народной Республике на фоне успешного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо дружковского направления, то за несколько последних суток у наших военнослужащих есть серьезные успехи юго-восточнее от данного населенного пункта: украинские боевики отступили из Попасной. Также наши военнослужащие ведут бои за соседние Веролюбовку и Клиновое», – заявил он ТАСС.

    В районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Кондратовка продолжаются ожесточенные бои. По словам Марочко, украинское командование перебросило туда дополнительные резервы, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «На данный момент наши военнослужащие сосредоточены на перемалывании живой силы и техники противника в данном районе», – сказал он.

    Кроме того, подразделения ВС России закрепились в Куртовке, расположенной неподалеку от Дружковки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте подтверждается кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 сентября приступили к штурму Дружковки. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    17 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Ударный дрон «КУБ-10МЭ» превзошел по зрению аппараты разведки

    Оптика ударного беспилотника «КУБ-10МЭ» оказалась мощнее систем разведдронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российский ударный беспилотник «КУБ-10МЭ» получил уникальную оптико-электронную систему, позволяющую наносить максимально точные удары по позициям противника.

    Отечественный управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» превосходит по своим характеристикам оптико-электронного оснащения большинство существующих аппаратов-разведчиков, сообщает Ростех.

    Разработка концерна «Калашников» активно применяется в зоне проведения спецоперации на Украине и демонстрирует высокую эффективность.

    «КУБ-10МЭ – универсальное и высокоточное средство поражения. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет ликвидировать легкобронированную технику, командные пункты, а также самолеты и вертолеты противника на площадках базирования», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Ударный беспилотник успешно выводит из строя системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также объекты противоракетной обороны и вражеские дроны. Мощная оптика и устойчивость к воздействию ПВО и РЭБ позволяют аппарату наносить максимально точные удары по заданным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на международной выставке в Претории.

    Концерн «Калашников» продемонстрировал этот новейший управляемый аппарат в подмосковном парке «Патриот».

    Разработчики создали данный беспилотный комплекс с учетом опыта специальной военной операции.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска взяли под контроль около четырех километров автодорог возле Орехова в Запорожской области, нарушив пути снабжения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим об ореховском участке, то сейчас с района Новопавловки наши военнослужащие вышли на трассу H-08 и взяли под контроль приблизительно около одного километра участка асфальтированной дороги», – заявил он ТАСС.

    По его словам, бойцы вышли и к автодороге от Преображенки до Омельника с направления Червоной Криницы, взяв под контроль около трех километров трассы.

    Марочко отметил, что эти успехи серьезно усугубили положение украинских войск в данном районе.

    К тому же на фоне наступления российских войск со стороны Новоандреевки и Новоданиловки украинские подразделения отступили из-под Орехова.

    «В целом могу сказать, что приблизительно 10 кв. км, которые находятся юго-западнее Орехова, перешли в серую зону, то есть украинские боевики покинули его», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко ранее сообщал, что ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке. Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию. Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке.

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    17 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал масштабное наступление российских войск практически на всех направлениях фронта и старт решающих сражений.

    Масштабные решающие бои в зоне проведения специальной военной операции уже стартовали, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    По его словам, российские подразделения активно продвигаются вперед на краматорском направлении и в районе Доброполья.

    «Объективно наши практически на всем фронте наступают. Северный фас – там бои идут жесткие. Враг пытается в районе Красного Лимана наступать», – подчеркнул Василий Дандыкин. Он выразил надежду на скорейшее освобождение Донбасса, несмотря на попытки противника укрепить свои позиции.

    Специалист отметил, что украинские войска начали возводить линию обороны на правом берегу Днепра. При этом командование вооруженных сил противника вынуждено перебрасывать резервы на другие участки, включая харьковское и запорожское направления.

    Помимо этого, массированные удары Вооруженных сил России по Киеву серьезно подрывают обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    «По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар – и авиационный, и морской, и наземный, и дроны. Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», – сказал Дандыкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана.

    Ранее сообщалось, что после освобождения Константиновки российские войска вышли на финальный рубеж перед Краматорском.

    А генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

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    17 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Newsweek: Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Американским морским пехотинцам пришлось экстренно покупать норвежскую обувь из-за массового брака армейских ботинок во время подготовки к мартовским учениям НАТО Cold Response 2026.

    Во время подготовки к маневрам Североатлантического альянса в Норвегии и Финляндии обувь военных США начала распадаться на морозе, что вынудило их закупать замену местного производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    В ботинках быстро появлялись дыры, отпадали подошвы, а внутрь попадала ледяная вода. Военнослужащих приходилось отстранять от тренировок, хотя бракованная экипировка использовалась менее месяца.

    Масштаб проблемы стал очевиден после возвращения морпехов на базу Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Проверка запасов обуви выявила дефекты примерно у половины исследованных пар, а последующие летние инспекции показали еще более высокий уровень брака, который в документах Пентагона назвали тревожным.

    Ситуация усугубляется тем, что американское законодательство обязывает Пентагон закупать военную обувь только производства США, а в Конгрессе обсуждается ужесточение этих правил. В учениях Cold Response 2026, направленных на отработку действий сил альянса в суровых условиях Арктики, участвовали около 3 тыс. американских морских пехотинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Канада решила расширить военное присутствие в Арктике.

    В конце прошлого года Москва заявила о подготовке к сотрудничеству с Вашингтоном в полярном регионе.

    В начале прошлого года в НАТО попросили увеличить контингент США на арктических территориях.

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    17 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Рособоронэкспорт представил в ЮАР подлодку «Амур-1650» и корвет «Каракурт»

    Российские корвет «Каракурт-Э» и подлодка «Амур-1650» представлены в ЮАР

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в южноафриканской Претории Рособоронэкспорт представил неатомную подлодку «Амур-1650» и малый корвет «Каракурт-Э».

    Субмарина проекта 677Э «Амур-1650» является экспортным вариантом российской подлодки «Лада» разработки конструкторского бюро «Рубин». Корабль отличается наличием воздухонезависимой энергетической установки и обладает боезапасом до 28 единиц оружия, передает ТАСС.

    Подлодка оснащена вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет Club-S или сверхзвуковых BrahMos. Она способна находиться в автономном плавании до 60 суток, эффективно действуя как в открытом океане, так и на мелководье.

    Экспортный вариант малого корвета проекта 22800Э «Каракурт-Э» конструкторского бюро «Алмаз» создан с учетом требований иностранных заказчиков. Корабль оборудован пусковыми установками для крылатых ракет, высокоточным оружием и современными средствами противовоздушной обороны.

    Отличительными чертами «Каракурта» стали высокая маневренность, повышенная мореходность и уникальная архитектура с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР.

    В четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».

    Летом ЦКБ «Рубин» представило макет неатомной подлодки «Амур-1650».

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    17 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Концерн «Калашников» отгрузил партию снайперских винтовок СВДС

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках государственных контрактов на 2026 год концерн «Калашников» передал заказчику крупную партию 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС).

    Винтовки СВДС представляют собой современную адаптацию классического оружия для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения. С 2022 года эти винтовки пользуются повышенным спросом в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба концерна в своем Telegram-канале.

    В модернизированной версии деревянные элементы полностью заменены на полимерные материалы. Оружие получило рамочный складной приклад, который оснащен несъемной поворотной щекой для удобства прицеливания с использованием оптики.

    СВДС оборудована открытыми механическими прицельными приспособлениями для ведения огня на дистанции до 1200 метров, при этом максимальная дальность поражения личного состава и небронированной техники достигает 1300 метров. Для стрельбы подходят любые винтовочные патроны калибра 7,62 миллиметра, однако наилучшая кучность обеспечивается специальными снайперскими боеприпасами.

    Российские военнослужащие ценят СВДС за компактность, легкость, высокую точность и надежность в боевых условиях. Благодаря стабильно высокому спросу предприятие продолжает активно выпускать данную модель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

    В прошлом году обозреватели объяснили высокую полезность старой снайперской винтовки Драгунова в зоне спецоперации на Украине.

    Осенью прошлого года концерн «Калашников» отчитался об увеличении выпуска винтовок СВДС в 13 раз.

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