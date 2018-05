Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы 11 мая 2018, 19:01

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Через год, то есть во втором квартале 2019 года, цена на нефть марки Brent вырастет до 90 долларов, а потом и до 100 долларов. По крайней мере, такой прогноз делает Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, передает Financial Times. Эксперты американского банка первыми заявили о возможном возврате к 100 долларам за баррель. По их мнению, в ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. От переизбытка предложения нефти мир придет к ее дефициту, что и станет толчком к росту цен. Это произойдет, если сделка с Ираном так и не будет заключена в течение следующих шести месяцев, а ОПЕК и Россия продлят свою сделку по сокращению добычи и на 2019 год. «Увидеть нефть по 100 долларов за баррель вполне реально в обозримой перспективе. С технической точки зрения для этого нет никаких препятствий. Более того, мы видели и более высокие цены с начала 2011 года до середины 2014 года. Другое дело, что не стоит ожидать от нефтяных фьючерсов слишком многого. В худшем случае для возврата к указанной отметке им может понадобиться не один месяц», – считает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Росту цен на нефть может способствовать, по его словам, уже объявленное возобновление американских санкций в отношении Ирана. Кроме того, накануне стало известно об ответном обстреле иранских военных сил, находящихся на территории Сирии со стороны Израиля. «Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе может стать стимулом для ускорения среднесрочного роста цен на нефть», – говорит Манжос. Баланс спроса и предложения на рынке нефти начал улучшаться еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это произошло благодаря сделке ОПЕК+, в эффективности которой многие поначалу сомневались. Кроме того, нефти помогает и бурный экономический рост в развитых странах. Однако надо понимать, что рост котировок в апреле – мае был вызван краткосрочными факторами, которые могут быстро развернуться в обратную сторону. По крайней мере, так полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Нельзя забывать и о росте добычи в США. «Северная Америка в одном шаге от того, чтобы стать крупнейшим производителем нефти в мире», – напоминает Купцикевич. На эту тему Нефть по 100 долларов, по крайней мере в следующие 12 месяцев – это фантастика, еще более категоричен начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. «Сейчас рынок «прайсит» риски геополитики, прежде всего Иран. В конечном счете переизбыток нефти, добываемой в основном в США, окажет негативное воздействие на котировки. Мы ожидаем коррекцию цен в районе 10% от текущих уровней», – говорит Копосов. Между тем, вот уже чуть больше полугода нефть показывает хорошие результаты, подорожав с 60 долларов в ноябре 2017 года до 77 долларов сегодня. В итоге рубль укрепился к доллару до 62 рублей. Правда, в конце 2016 года курс рубля тоже был 62, но при нефти в 57 долларов за баррель. Почему же зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть так ослабла и российская валюта не растет дальше? Самый главный фактор сдерживания усиления рубля – это покупка валюты Минфином, отмечает Купцикевич. Второе – это смягчение политики Центробанка РФ на фоне ее ужесточения от ФРС. Наконец, нельзя забывать о санкциях. «Рубль получил серьезный удар в апреле, от которого до сих пор не оправился. Пожалуй, одно лишь это влияние отняло у рубля около 10% стоимости», – отмечает Купцикевич. «Внешние санкции в отношении России не только не отменяются, но они могут быть ужесточены. Этот фактор остается явным потенциальным негативом для рубля», – согласен Манжос. Впрочем, Россия в любом случае извлечет выгоду из сложившейся ситуации. Даже если цена нефти в 90–100 долларов за баррель останется несбывшимся прогнозом. Ведь остающийся слабым рубль при такой высокой цене на нефть дает российской экономике большие плюсы. «Во-первых, важна сравнительная предсказуемость курса. Во-вторых, это создает преимущества для экспортных отраслей. Наконец, у нас сейчас исторически низкая инфляция. Более крепкий рубль привел бы экономику к дефляции, что подавляло бы розничную и кредитную активность», – поясняет Купцикевич. Благодаря слабому рублю и высоким ценам на нефть Россия впервые с 2011 года сможет свести бюджет с профицитом. И более того – получить колоссальные сверхдоходы. Минфин опубликовал проект изменений в закон о федеральном бюджете 2018–2020 гг., где говорится, что казна получит в этом году 2,74 трлн рублей внеплановых нефтегазовых доходов. Это в пять раз больше, чем заложено в закон о бюджете (528 млрд рублей). В итоге это позволит получить профицитный бюджет: доходы в 17,032 трлн рублей превысят расходы на 440,6 млрд. А сверхприбыль, заработанная на дорогой нефти, пополнит резервы страны. Популярные материалы Медведев своим решением породил новый анекдот про Мутко "Бессмертный полк": нанайцы против Гитлера Скрипка рассказал, как треть зала ушла с концерта из-за русофобского высказывания

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях