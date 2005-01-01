Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Слова о прорывах, слова о свободе и о «дремучем охранительстве» связываются в единую нить, демонстрируя, что современные прорывы достигаются людьми, делающими нечто, что не делалось до них. То есть свободными людьми. Подробности...
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Почему я за Медведева, а не за Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
Обсуждение: 210 комментариев
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          Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

          Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитным   11 мая 2018, 19:01
          Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет.

          Через год, то есть во втором квартале 2019 года, цена на нефть марки Brent вырастет до 90 долларов, а потом и до 100 долларов. По крайней мере, такой прогноз делает Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, передает Financial Times. Эксперты американского банка первыми заявили о возможном возврате к 100 долларам за баррель.

          По их мнению, в ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. От переизбытка предложения нефти мир придет к ее дефициту, что и станет толчком к росту цен. Это произойдет, если сделка с Ираном так и не будет заключена в течение следующих шести месяцев, а ОПЕК и Россия продлят свою сделку по сокращению добычи и на 2019 год.

          «Увидеть нефть по 100 долларов за баррель вполне реально в обозримой перспективе. С технической точки зрения для этого нет никаких препятствий. Более того, мы видели и более высокие цены с начала 2011 года до середины 2014 года. Другое дело, что не стоит ожидать от нефтяных фьючерсов слишком многого. В худшем случае для возврата к указанной отметке им может понадобиться не один месяц», – считает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос.

          Росту цен на нефть может способствовать, по его словам, уже объявленное возобновление американских санкций в отношении Ирана. Кроме того, накануне стало известно об ответном обстреле иранских военных сил, находящихся на территории Сирии со стороны Израиля. «Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе может стать стимулом для ускорения среднесрочного роста цен на нефть», – говорит Манжос.

          Баланс спроса и предложения на рынке нефти начал улучшаться еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это произошло благодаря сделке ОПЕК+, в эффективности которой многие поначалу сомневались. Кроме того, нефти помогает и бурный экономический рост в развитых странах.

          Однако надо понимать, что рост котировок в апреле – мае был вызван краткосрочными факторами, которые могут быстро развернуться в обратную сторону. По крайней мере, так полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Нельзя забывать и о росте добычи в США. «Северная Америка в одном шаге от того, чтобы стать крупнейшим производителем нефти в мире», – напоминает Купцикевич.

          Нефть по 100 долларов, по крайней мере в следующие 12 месяцев – это фантастика, еще более категоричен начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. «Сейчас рынок «прайсит» риски геополитики, прежде всего Иран. В конечном счете переизбыток нефти, добываемой в основном в США, окажет негативное воздействие на котировки. Мы ожидаем коррекцию цен в районе 10% от текущих уровней», – говорит Копосов.

          Между тем, вот уже чуть больше полугода нефть показывает хорошие результаты, подорожав с 60 долларов в ноябре 2017 года до 77 долларов сегодня. В итоге рубль укрепился к доллару до 62 рублей. Правда, в конце 2016 года курс рубля тоже был 62, но при нефти в 57 долларов за баррель. Почему же зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть так ослабла и российская валюта не растет дальше?

          Самый главный фактор сдерживания усиления рубля – это покупка валюты Минфином, отмечает Купцикевич. Второе – это смягчение политики Центробанка РФ на фоне ее ужесточения от ФРС. Наконец, нельзя забывать о санкциях. «Рубль получил серьезный удар в апреле, от которого до сих пор не оправился. Пожалуй, одно лишь это влияние отняло у рубля около 10% стоимости», – отмечает Купцикевич. «Внешние санкции в отношении России не только не отменяются, но они могут быть ужесточены. Этот фактор остается явным потенциальным негативом для рубля», – согласен Манжос.

          Впрочем, Россия в любом случае извлечет выгоду из сложившейся ситуации. Даже если цена нефти в 90–100 долларов за баррель останется несбывшимся прогнозом. Ведь остающийся слабым рубль при такой высокой цене на нефть дает российской экономике большие плюсы. 

          «Во-первых, важна сравнительная предсказуемость курса. Во-вторых, это создает преимущества для экспортных отраслей. Наконец, у нас сейчас исторически низкая инфляция. Более крепкий рубль привел бы экономику к дефляции, что подавляло бы розничную и кредитную активность», – поясняет Купцикевич.

          Благодаря слабому рублю и высоким ценам на нефть Россия впервые с 2011 года сможет свести бюджет с профицитом. И более того – получить колоссальные сверхдоходы.

          Минфин опубликовал проект изменений в закон о федеральном бюджете 2018–2020 гг., где говорится, что казна получит в этом году 2,74 трлн рублей внеплановых нефтегазовых доходов. Это в пять раз больше, чем заложено в закон о бюджете (528 млрд рублей). В итоге это позволит получить профицитный бюджет: доходы в 17,032 трлн рублей превысят расходы на 440,6 млрд. А сверхприбыль, заработанная на дорогой нефти, пополнит резервы страны.


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