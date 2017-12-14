Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему?

Обе марки нефти: Brent и WTI – выросли и обновили максимумы с конца 2014 года. Brent торгуется около 74 долларов, WTI – по 69 долларов за баррель. Что же движет цены вверх?

Во-первых, последние месяцы нефть поддерживают фундаментальные факторы соотношения спроса и предложения. Рост мировой экономики привел к росту спроса на нефть. С другой стороны, сделка ОПЕК+, в которой участвует Россия, ограничивала предложение, и сейчас более-менее все выполняют свои обязательства по сокращению добычи. В итоге на рынке нефти спрос превышает предложение, что отражается в данных по снижению запасов нефти и нефтепродуктов в США и других странах, говорит руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Марсель Салихов.

Также в последние годы появился такой фактор влияния на цены, как сланцевая нефть. «За последние полгода стало понятно: хотя производители сланцевой нефти и увеличивают добычу в США, но не так сильно, как в целом ожидалось. У них есть краткосрочные проблемы, и пока неясно, как быстро они смогут отреагировать на рост цен и увеличить добычу», – говорит Марсель Салихов.

Есть также краткосрочные факторы, которые помогли нефти подскочить вверх. Это геополитическая премия на фоне ситуации вокруг Сирии, санкций против России и торговых войн США. «Санкции США против России негативно сказались на рынках и курсе рубля, но, с другой стороны, повысили цены на нефть. Это отчасти сработало и на пользу российской экономике», – говорит Салихов.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко напрямую увязал дело Скрипаля с ростом цен на нефть, не пояснив, правда, эту связь. На просьбу прокомментировать дело Скрипаля Лукашенко послал завуалированное сообщение: «Комментировать – это не моя работа, а скорее ваша (журналистов). Вряд ли мы много знаем и можем рассуждать. Смотрите на вещи шире: цена на нефть выросла? Выросла! Дальше я не буду продолжать, подумайте».

«Его логика, на мой взгляд, очень сомнительная, слишком сложная. Формально есть дело Скрипаля, из-за которого против России ввели санкции или могут рассматриваться дополнительные санкции, и это может сказываться на рынке нефти», – говорит Марсель Салихов.

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Возможно, Лукашенко пытался намекнуть на то, кому могло быть выгодно покушение на убийство Скрипаля: тому, кто очень сильно хочет поднять цены на нефть. Тогда этот выпад не в сторону России. Потому что России для балансировки бюджета хватило бы и цен около 53 долларов за баррель, посчитали в московском инвестиционном банке «Ренессанс Капитал». В целом для России комфортна цена в районе 64 долларов за баррель, говорил в начале этого года министр энергетики Александр Новак. И цена в 60–65 долларов, что уже существенно выше заложенного уровня в российском бюджете, довольно долго держалась в последнее время, менять что-либо у РФ не было нужды.

С другой стороны, более высокая цена создает слишком благоприятные условия для роста добычи сланцевой нефти в США. А этот игрок может легко вновь нарушить спрос и предложение и обвалить цены на нефть. Уж лучше средневысокие, но стабильные 60–65 долларов за баррель, что поубавит пыл строптивых сланцев.

Зато цена в 80–100 долларов за баррель нужна Саудовской Аравии, о чем она накануне и заявила. И эти вербальные интервенции помогли нефти прибавить еще пару долларов. «Комментарии Саудовской Аравии были расценены рынком как намек на готовность сохранять ограничения в добыче, несмотря на то что запасы нефти в хранилищах сейчас близки к средним значениям за пять лет», – говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Многим членам ОПЕК, кстати, тоже нужна более дорогая нефть, в частности Йемену и уж конечно Венесуэле, которая продолжает сокращать добычу топлива, себестоимость добычи которого крайне высока.

Зачем саудитам более дорогая нефть, чем России? Дело в том, что у саудитов фиксированный валютный курс, а у России – плавающий. В итоге цены на нефть сказываются на российской экономике и на экономике Саудовской Аравии совершенно по-разному.

«В России основным бенефициаром роста цен на нефть выступает бюджет. Можно считать, что 80–90% выгоды от прироста цены забирает бюджет, остальное остается компаниям. При этом у нас есть возможность за счет плавающего курса рубля сглаживать колебания нефтяных цен, чтобы они меньше сказывались на экономике. Плюс Минфин проводит интервенции на рынке, что дополнительно нивелирует колебания», – поясняет собеседник.

В Саудовской Аравии курс нацвалюты фиксированный, и у них нет механизмов защиты от колебаний нефтяных цен. «Поэтому когда цены на нефть снижаются, саудиты вынуждены тратить резервы, чтобы поддерживать курс. Для них чем цены на нефть выше, тем более высок положительный эффект. У России нет: когда цены на нефть растут, рубль также укрепляется, а это несколько снижает положительный эффект для экономики», – говорит эксперт ИЭФ.

Это сейчас сложилась нестандартная ситуация, когда и цены на нефть выросли, и курс рубля снизился. «В текущей ситуации Минфин РФ получает двойную выгоду. Если бы не было санкций, то при росте цены на нефть рубль бы сильно укреплялся», – говорит Салихов.

Кроме того, саудитам нужна дорогая нефть для того, чтобы подороже продать 5% в своем добывающем гиганте Saudi Aramco. Это IPO обещает стать крупнейшим в истории. Саудиты пытаются продать долю уже несколько лет, но на падающем рынке это делать невыгодно.

У саудитов большие резервы – 250 млрд долларов. Однако и дефицит бюджета только на 2018 год заложен в 52 млрд долларов, и планы у наследного принца Мухаммеда крайне амбициозные. Он предложил программу Vision 2030, в которой говорится о строительстве «умного» города за 500 млрд долларов, о проекте производства солнечной энергии стоимостью 200 млрд долларов и о многих других не менее дорогих проектах. Поэтому саудитам нужна дорогая нефть, чтобы хватило на текущие нужды и на будущее. России же и дальше снижать добычу ради цены не особенно хочется.

В пятницу состоится очередное заседание членов ОПЕК+, на котором стороны могут обсудить новые формы соглашения. Сейчас есть только два варианта сделки ОПЕК+: либо РФ находится в соглашении и сокращает добычу, либо выходит из сделки. Но есть обеспокоенность, что если Россия выйдет из сделки, то цены на нефть опять обвалятся. Поэтому стороны могут разработать на ближайших встречах ОПЕК промежуточный вариант – некие оперативные механизмы влияния на цены, сейчас оперативное воздействие оказывается только через вербальные заявления российского министра энергетики или Саудовской Аравии, думает Салихов. Иными словами, привязать уровни сокращения добычи к реальной цене на нефть.

Дело в том, что при высоких ценах на нефть американские сланцевики могут достаточно быстро нарастить добычу так, что снова испортят фундаментальную стабильность.

Строить прогнозы по нефти сложно, но больше шансов, что цена нефти снизится до 60 долларов, чем что вырастет до 90 долларов за баррель.

«Баланс рисков скорее находится на стороне снижения. Если, конечно, не начнется какое-то военное противостояние на Ближнем Востоке, тогда, конечно, цена может и до 100 долларов дойти. Но это экстремальный сценарий, а базовый таков: США нарастят добычу, ОПЕК­+ придется выходить из соглашения либо сокращать его масштабы. Это окажет понижательное значение на нефть. Но цена в 60 долларов более-менее устраивает всех: и нас, и саудитов, и американцев, и потребителей», – делает прогноз собеседник.