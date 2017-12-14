Обвал рубля показал принципиальное изменение в поведении россиян

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18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...

Извращенная логика толерантных Нидерландов

Андрей Графов, сценарист
Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Обвал рубля показал принципиальное изменение в поведении россиян

          Россияне перестали волноваться из-за роста доллара    18 апреля 2018, 21:10
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Прошедшая на прошлой неделе девальвация российской валюты обнажила радикальные перемены, произошедшие в массовом сознании россиян. Если все предыдущие валютные кризисы вызывали в обществе панику и хаотичную скупку долларов, то в этот раз ничего подобного не произошло. Жители России проявили фантастическую выдержку и веру в рубль. Чем это объясняется?

          Россияне впервые в современной истории пережили серьезный обвал российского рубля без малейшего видимого волнения. Ни один предыдущий кризис без этого не обходился.

          Валютная паника среди населения часто случается в момент девальвации. Так было в России и в 1998, и в 2008, и в 2014 году. В декабре 2014 года на волне паники россияне скупили всю валюту в обменниках, а также опустошили полки в магазинах бытовой техники. Такая паника из-за резкой девальвации национальной валюты хорошо знакома и Украине, и Венесуэле, где граждане прорывались в соседнюю страну, чтобы купить дефицитного хлеба подешевле.

          Мотивация понятна: люди пытаются спасти свои сбережения, которые уменьшаются пропорционально падению национальной валюты. Но результатом такой паники становится ровно противоположное. Паника заставляет людей продавать национальную валюту, в результате чего ее курс еще больше падает – и те, кто ее продает, в итоге становятся еще беднее. Следовательно, самообладание россиян, отказавшихся в массовом порядке скупать доллары, весьма поддержало рубль. И без такой реакции граждан России курс рубля мог рухнуть еще сильнее. Иначе говоря, за то, что падение рубля оказалось не слишком значительным, нужно благодарить не только высокие цены на нефть и Дональда Трампа, но и всех граждан России, сохранивших свое хладнокровие.

          Это подтверждают и данные опроса ВЦИОМ. Большинство жителей страны (60%) не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро. Две трети (66%) не намерены предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания иностранной валюты.

          Что же произошло, как объяснить столь серьезные изменения в реакции жителей России на девальвацию национальной валюты? Почему удалось избежать массовой истерии?

          «Спокойствие населения может объясняться тем, что российская экономика за последние годы сильно ушла из доллара. Валютные кредиты население уже вообще не берет», – говорит старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

          Во-вторых, в отличие от прошлых лет, информационный фон был спокойным, не было паники в прессе. «Население у нас сильно зависит от телевизионных и информационных источников», – добавляет Бурдяк.

          Наконец, у многих людей просто нет денег. «Три года кризиса – и жирок поубавился, уже нет отложенной суммы, которую можно было бы срочно вложить во второй и третий холодильник», – говорит Бурдяк.

          «Сокращение денежных средств у населения – это ключевое. Не с чем бежать в обменники и магазины, чтобы конвертировать рубли в доллары или в телевизоры. Те, у кого есть сбережения (а это примерно одна треть россиян, при этом серьезные сбережения у гораздо меньшего числа – у 15–20%), так или иначе подстраховались. Либо перевели их в валюту, либо держали их в банках, причем в госбанках», – подтверждает и независимый экономист д.э.н. Сергей Смирнов.

          Кроме того, возможно, россияне накопили опыт и наконец стали придерживаться рационального экономического поведения в кризисные моменты. «Те, кто покупал валюту в декабре 2014 года, потом проиграли. Когда рубль начал откатываться назад, люди поняли, что потеряли деньги. Это ударило по карману обычного гражданина, который поддался на эту панику», – напоминает Смирнов. Та же ситуация и с покупкой бытовой техники. Через два месяца многие дельцы, купившие в панике много ненужных им холодильников и телевизоров, пытались продать их через частные объявления.

          Затяжной кризис, судя по всему, нарастил у россиян железную выдержку. «За последние годы мы поняли, что, если подорожают продукты, значит, будем переключаться на более дешевые аналоги. Мы уже вошли в режим экономии и поняли, что это не так страшно», – отмечает Бурдяк.

          «У граждан выработался иммунитет. Они смогли недавно убедиться, что система держит удар,

          поэтому теперь многие думают, что, наверное, имеет смысл выждать и посмотреть, на каком новом плато эта ситуация устаканится», – подтверждает Смирнов.

          Между тем курс российской валюты в среду вечером уверенно повышался. Это происходило благодаря новому уведомлению администрации США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время не планируется. И во-вторых, благодаря росту стоимости нефти до 73 долларов за баррель сорта Brent. Российскую валюту поддержит также начинающийся налоговый период.


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