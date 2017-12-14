Обвал рубля показал принципиальное изменение в поведении россиян

Прошедшая на прошлой неделе девальвация российской валюты обнажила радикальные перемены, произошедшие в массовом сознании россиян. Если все предыдущие валютные кризисы вызывали в обществе панику и хаотичную скупку долларов, то в этот раз ничего подобного не произошло. Жители России проявили фантастическую выдержку и веру в рубль. Чем это объясняется?

Россияне впервые в современной истории пережили серьезный обвал российского рубля без малейшего видимого волнения. Ни один предыдущий кризис без этого не обходился.

Валютная паника среди населения часто случается в момент девальвации. Так было в России и в 1998, и в 2008, и в 2014 году. В декабре 2014 года на волне паники россияне скупили всю валюту в обменниках, а также опустошили полки в магазинах бытовой техники. Такая паника из-за резкой девальвации национальной валюты хорошо знакома и Украине, и Венесуэле, где граждане прорывались в соседнюю страну, чтобы купить дефицитного хлеба подешевле.

Мотивация понятна: люди пытаются спасти свои сбережения, которые уменьшаются пропорционально падению национальной валюты. Но результатом такой паники становится ровно противоположное. Паника заставляет людей продавать национальную валюту, в результате чего ее курс еще больше падает – и те, кто ее продает, в итоге становятся еще беднее. Следовательно, самообладание россиян, отказавшихся в массовом порядке скупать доллары, весьма поддержало рубль. И без такой реакции граждан России курс рубля мог рухнуть еще сильнее. Иначе говоря, за то, что падение рубля оказалось не слишком значительным, нужно благодарить не только высокие цены на нефть и Дональда Трампа, но и всех граждан России, сохранивших свое хладнокровие.

Это подтверждают и данные опроса ВЦИОМ. Большинство жителей страны (60%) не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро. Две трети (66%) не намерены предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания иностранной валюты.

Что же произошло, как объяснить столь серьезные изменения в реакции жителей России на девальвацию национальной валюты? Почему удалось избежать массовой истерии?

На эту тему

«Спокойствие населения может объясняться тем, что российская экономика за последние годы сильно ушла из доллара. Валютные кредиты население уже вообще не берет», – говорит старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

Во-вторых, в отличие от прошлых лет, информационный фон был спокойным, не было паники в прессе. «Население у нас сильно зависит от телевизионных и информационных источников», – добавляет Бурдяк.

Наконец, у многих людей просто нет денег. «Три года кризиса – и жирок поубавился, уже нет отложенной суммы, которую можно было бы срочно вложить во второй и третий холодильник», – говорит Бурдяк.

«Сокращение денежных средств у населения – это ключевое. Не с чем бежать в обменники и магазины, чтобы конвертировать рубли в доллары или в телевизоры. Те, у кого есть сбережения (а это примерно одна треть россиян, при этом серьезные сбережения у гораздо меньшего числа – у 15–20%), так или иначе подстраховались. Либо перевели их в валюту, либо держали их в банках, причем в госбанках», – подтверждает и независимый экономист д.э.н. Сергей Смирнов.

Кроме того, возможно, россияне накопили опыт и наконец стали придерживаться рационального экономического поведения в кризисные моменты. «Те, кто покупал валюту в декабре 2014 года, потом проиграли. Когда рубль начал откатываться назад, люди поняли, что потеряли деньги. Это ударило по карману обычного гражданина, который поддался на эту панику», – напоминает Смирнов. Та же ситуация и с покупкой бытовой техники. Через два месяца многие дельцы, купившие в панике много ненужных им холодильников и телевизоров, пытались продать их через частные объявления.

Затяжной кризис, судя по всему, нарастил у россиян железную выдержку. «За последние годы мы поняли, что, если подорожают продукты, значит, будем переключаться на более дешевые аналоги. Мы уже вошли в режим экономии и поняли, что это не так страшно», – отмечает Бурдяк.

«У граждан выработался иммунитет. Они смогли недавно убедиться, что система держит удар,

поэтому теперь многие думают, что, наверное, имеет смысл выждать и посмотреть, на каком новом плато эта ситуация устаканится», – подтверждает Смирнов.

Между тем курс российской валюты в среду вечером уверенно повышался. Это происходило благодаря новому уведомлению администрации США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время не планируется. И во-вторых, благодаря росту стоимости нефти до 73 долларов за баррель сорта Brent. Российскую валюту поддержит также начинающийся налоговый период.