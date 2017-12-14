Решение Трампа резко подняло рубль

Российская валюта в понедельник выросла на 63 коп. к доллару и на 55 коп. к евро на фоне сообщений в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отложил новые санкции против России.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, рубль рос на 82 копейки по отношению к доллару, на 75 копеек – к евро, передает «Прайм».

По состоянию на 21.56 курс доллара расчетами «завтра» снижается до 61,42 рубля (на 63 копейки), евро – до 76,01 рубля (на 55 копеек).

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой.