Белый дом: Трамп лично отдал распоряжение о высылке российских дипломатов

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс прокомментировала информацию в американских СМИ о том, что глава государства Дональд Трамп отругал своих помощников за введение его в заблуждение по поводу числа высылаемых из США российских дипломатов.

«Президент был тем, кто отдал это указание. Президент ясно дал понять, что он будет жестким по отношению к России», – сказала Сандерс, передает ТАСС.

Вместе с тем она заявила, что Трамп хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой. По ее словам, это будет зависеть от того, будет ли Россия играть положительную роль «в этом процессе». «Но пока что мы не видим, что это произошло, и президент продолжит быть жестким с ними, поэтому мы продолжим рассматривать ряд санкций», – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее в понедельник американские СМИ сообщали, что Трамп высказал «много бранных слов» в адрес своих помощников, обвинив их в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа высылаемых из США российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Помощники имели в виду общее число российских дипсотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Франция, Германия и ряд других стран Европы. Однако Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет о каждой в отдельности стране».

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.