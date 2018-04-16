Трамп накричал на помощников из-за высланных российских дипломатов

Президент Дональд Трамп высказал «много бранных слов» в адрес своих помощников, обвинив их в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа высылаемых из США российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, пишет Washington Post со ссылкой на представителя администрации США.

По его словам, 24 марта помощники Трампа представили ему план скоординированных с Европой действий, призванных «наказать Москву за отравление бывшего российского шпиона и его дочери на британской территории». Они объяснили, что США вышлют «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники», передает ТАСС.

Помощники имели в виду общее число российских дипсотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы, отмечает газета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет о каждой в отдельности стране», продолжает Washington Post.

«Мы не будем играть ведущую роль в этой ситуации. Мы вышлем равноценное число (дипломатов)», – приводит издание слова президента в пересказе представителя администрации.

26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция и Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами. «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую (из стран Запада) позицию в отношении России», – указало издание. Он стал кричать, что «помощники ввели его в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов». «Прозвучало много бранных слов, очень много», – рассказал газете представитель администрации.

«Если бы вы сказали мне, что Франция и Германия собираются выслать только по 4 (дипломата), то мы бы выслали столько же», – произнес, по словам этого представителя, Трамп.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.