На Урале золотодобытчиков оштрафовали за уничтожение плодородной почвы

Золотодобытчиков Челябинской области наказали на 540 тыс. рублей за порчу почвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Чесменском районе Челябинской области золотодобывающее предприятие нарушило правила геологоразведки и природоохранного законодательства. Прокурорская проверка выявила незаконную добычу полезных ископаемых при поиске золота, уничтожение почвы и складирование отходов на земле. В итоге организацию и ответственных сотрудников оштрафовали на 540 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

У предприятия была лицензия на геологическое изучение участка недр, поиски и оценку месторождений россыпного золота. Однако во время разведочных работ сотрудники отступили от утвержденного проекта. На участке начали добывать полезные ископаемые без соответствующей лицензии и самовольно сняли плодородный слой почвы, который впоследствии был уничтожен.

Кроме того, организация не поставила на учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не провела инвентаризацию источников выбросов в атмосферу и не подготовила план по их сокращению во время неблагоприятных погодных условий. У предприятия отсутствовала программа экологического контроля, отходы размещали прямо на почве, а договор с региональным оператором по вывозу мусора не заключили. В отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены административные дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кемеровской области при передаче взятки сотруднику ФСБ задержали владельца коммерческой организации за покровительство нелегальной добычи золота.

Весной официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании должностных лиц за незаконную выдачу разрешений на поиск россыпного золота в Забайкальском крае. А в прошлом году в Амурской области прокуратура заявила о принуждении жителя Приморского края к сверхурочной работе на золотодобывающем месторождении.