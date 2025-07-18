Золотодобытчиков в Приамурье заподозрили в использовании рабской силы

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело по факту использования рабского труда возбуждено в отношении 36-летнего жителя города Зея и его 66-летнего отца, передает РИА «Новости».

По данным ведомств, мужчины, являющиеся золотодобытчиками, отобрали у 47-летнего работника с Приморья паспорт и с апреля по май этого года заставляли его трудиться сверх нормы и выполнять работы, не входившие в обязанности.

Дело возбудили по статье «Использование рабского труда человека, совершенное с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего».

Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В 2015 году в Узбекистане приговорили местного жителя Нодира Косымова к пяти годам лишения свободы за организацию торговли людьми в Россию. Косымов в 2014 году организовал выезд семерых соотечественников в Россию, пообещав им работу. После приезда обвиняемый забрал их паспорта и передал потерпевших для нелегальной работы на строительстве объектов без оплаты труда.