Хозяин золотодобывающей компании в Кузбассе задержан за взятку сотруднику ФСБ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приостановил лицензию на добычу золота одной из коммерческих организаций региона в рамках борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, указали в спецслужбе, передает РИА «Новости».

Собственник компании и посредники спланировали дачу взятки сотруднику органа безопасности для продолжения незаконной деятельности.

«Невзирая на предупреждение со стороны сотрудника ФСБ о том, что взятка является уголовно наказуемым деянием, злоумышленники от своих намерений не отказались. Дальнейшие встречи проходили под полным контролем оперативников, в результате чего после передачи денег в размере 6 млн рублей взяткодатель и посредники были задержаны», – сообщили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФСБ раскрыла схему получения взяток при закупках в структуре РЖД.

В мае чиновников арестовали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота.

В апреле главу «Городской службы заказчика» Копейска задержали при получении взятки.