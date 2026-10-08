Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Хозяин золотодобывающей компании в Кузбассе задержан за взятку сотруднику ФСБ
В Кемеровской области владелец коммерческой организации и два посредника задержаны при передаче 6 млн рублей сотруднику ФСБ в обмен на покровительство нелегальной добычи золота, сообщили в региональном управлении ведомства.
Суд приостановил лицензию на добычу золота одной из коммерческих организаций региона в рамках борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, указали в спецслужбе, передает РИА «Новости».
Собственник компании и посредники спланировали дачу взятки сотруднику органа безопасности для продолжения незаконной деятельности.
«Невзирая на предупреждение со стороны сотрудника ФСБ о том, что взятка является уголовно наказуемым деянием, злоумышленники от своих намерений не отказались. Дальнейшие встречи проходили под полным контролем оперативников, в результате чего после передачи денег в размере 6 млн рублей взяткодатель и посредники были задержаны», – сообщили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФСБ раскрыла схему получения взяток при закупках в структуре РЖД.
В мае чиновников арестовали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота.
В апреле главу «Городской службы заказчика» Копейска задержали при получении взятки.