Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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          Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

          В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензином   8 июня 2018, 20:05
          Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить?

          Стало известно, о чем именно правительство договорилось с нефтяниками на совещании у вице-премьера по энергетике Дмитрия Козака, чтобы остановить рост цен на бензин.

          Эта тема стала одной из главных на прямой линии президента Путина. Его спрашивали и о том, почему произошел скачок цен, и что власти готовы сделать, чтобы решить проблему. «Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», – заявил Путин, напомнив, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр.

          Правительство ранее уже приняло решение вместо планового повышения, наоборот, снизить акцизы на бензин с 1 июня, чтобы заморозить рост цен. Однако стало понятно, что этого будет явно недостаточно. Ведь главная причина дорожания бензина в том, что нефтяникам стало крайне выгодно поставлять нефть на экспорт, а не на российские НПЗ. «Несмотря на существенный рост внутренних цен на нефтепродукты, при текущих ценах на нефть на внутреннем рынке остался большой потенциал роста – около 20%», – говорит ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров. Чтобы прекратить рост цен, требуются дополнительные меры. Правительство пошло в том числе на ручное регулирование ситуации.

          От нефтяников потребовали, во-первых, нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок на 3% (по отношению к помесячным объемам 2017 года). Залить таким образом Россию бензином предлагал ранее глава ФАС Игорь Артемьев. Во-вторых, нефтяников обязали продавать на биржевых торгах не менее 10% производимого бензина и не менее 5% дизельного топлива. Об этом «РИА «Новости» сообщил источник в аппарате правительства.

          «Все понимают, что независимые сети не могут торговать себе в убыток, но в текущей ситуации доходность этого бизнеса оказалась ниже уровня, достаточного для операционной безубыточности компаний. Мы не должны сломать рынок, но правительство не допустит сверхприбылей участников рынка за счет конечного потребителя», – отметил источник.

          Как же так получилось, что АЗС вместо заработка начали генерировать убытки, и о каком неправильном регулировании говорил президент?

          Дело в том, что в 2017 году планировалось завершить так называемый налоговый маневр (обнуление экспортной пошлины при росте НДПИ). Однако из-за снижения мировых цен на нефть в 2014 году реформу решили отложить. Повышение НДПИ при 40 долларов за баррель просто задушило бы нефтегазовую отрасль. «Постепенно цены на нефть поползли вверх, при этом сохранились низкие ставки по налогу на добычу и низкие же экспортные ставки на нефть. При этом ЦБ и казначейство заливают рынок рублевой ликвидностью в рамках масштабных интервенций, сбивая рост рубля. Дешевый рубль, низкие экспортные ставки на нефть при высоких ставках на экспорт нефтепродуктов, относительно дорогая нефть – все эти факторы и привели к текущей ситуации с дорогим бензином», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          С одной стороны, вырос объем экспорта нефти, которую выгоднее продавать на внешние рынки за дорогую валюту, чем на внутреннем рынке за дешевый рубль. В итоге предложение нефти на внутреннем рынке начало падать. С другой, повышались акцизы на бензин, а налоги в целом занимают более 60% стоимости литра топлива.

          «Цены начали расти, причем в рознице заметно медленнее, чем в опте, так как на розничном рынке динамику активно мониторит ФАС. Розничная цена бензина и солярки оказалась ниже чистой стоимости производителя без пошлин и налогов. Это значит, что рентабельность работы АЗС и НПЗ ушла в отрицательную зону», – поясняет Жарский.

          Оперативно проблему приходится решать в ручном режиме. Все предложенные меры должны остановить рост цен, хотя их снижение вряд ли произойдет. «Чтобы создать рыночный механизм, который сдерживал бы или заморозил цены на бензин, правительство предлагает и дальше снижать акцизы, чтобы приблизить цены на внутреннем рынке к экспортному паритету», – отмечает Сидоров.

          Но настоящая головная боль для правительства – это налоговый маневр. Теперь правительство собирается завершить его за шесть лет: пошлины на нефть будут постепенно снижены с текущих 30% до нуля при одновременном росте НДПИ. «Это еще больше повысит привлекательность экспортных поставок, что, по оценке Игоря Сечина, приведет к росту внутренних цен на нефтепродукты в полтора раза», – отмечает Сидоров.

          Правительству предстоит проработать правильное регулирование отрасли, чтобы не происходило таких скачков цен. Кроме продолжения снижения акцизов на бензин и введения отрицательного акциза для НПЗ, необходимо также развивать биржевую торговлю. «Продажи через биржу позволяют сформировать справедливую рыночную цену. Конечно, для этого через биржу должны проходить очень большие объемы, а не 10% и 5%. Сейчас нефтяным компаниям нет смысла выбрасывать большие объемы на биржу, так как у них нет проблем с клиентами и топливо продается хорошо. Поэтому через биржу они и не торгуют. К тому же товарный рынок в России молодой, культура покупки и продажи сырья через биржу еще не сформировалась», – отмечает Анна Кокорева из «Альпари».

          Впрочем, Минфин предлагает просто дать правительству право оперативно повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%, когда начинается рост цен на бензин. Это сразу сдержит удорожание. Применять этот механизм Кабмин будет, только если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для «заморозки» цен в рознице.


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