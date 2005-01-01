Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить?

Стало известно, о чем именно правительство договорилось с нефтяниками на совещании у вице-премьера по энергетике Дмитрия Козака, чтобы остановить рост цен на бензин.

Эта тема стала одной из главных на прямой линии президента Путина. Его спрашивали и о том, почему произошел скачок цен, и что власти готовы сделать, чтобы решить проблему. «Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», – заявил Путин, напомнив, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр.

Правительство ранее уже приняло решение вместо планового повышения, наоборот, снизить акцизы на бензин с 1 июня, чтобы заморозить рост цен. Однако стало понятно, что этого будет явно недостаточно. Ведь главная причина дорожания бензина в том, что нефтяникам стало крайне выгодно поставлять нефть на экспорт, а не на российские НПЗ. «Несмотря на существенный рост внутренних цен на нефтепродукты, при текущих ценах на нефть на внутреннем рынке остался большой потенциал роста – около 20%», – говорит ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров. Чтобы прекратить рост цен, требуются дополнительные меры. Правительство пошло в том числе на ручное регулирование ситуации.

От нефтяников потребовали, во-первых, нарастить поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок на 3% (по отношению к помесячным объемам 2017 года). Залить таким образом Россию бензином предлагал ранее глава ФАС Игорь Артемьев. Во-вторых, нефтяников обязали продавать на биржевых торгах не менее 10% производимого бензина и не менее 5% дизельного топлива. Об этом «РИА «Новости» сообщил источник в аппарате правительства.

«Все понимают, что независимые сети не могут торговать себе в убыток, но в текущей ситуации доходность этого бизнеса оказалась ниже уровня, достаточного для операционной безубыточности компаний. Мы не должны сломать рынок, но правительство не допустит сверхприбылей участников рынка за счет конечного потребителя», – отметил источник.

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Как же так получилось, что АЗС вместо заработка начали генерировать убытки, и о каком неправильном регулировании говорил президент?

Дело в том, что в 2017 году планировалось завершить так называемый налоговый маневр (обнуление экспортной пошлины при росте НДПИ). Однако из-за снижения мировых цен на нефть в 2014 году реформу решили отложить. Повышение НДПИ при 40 долларов за баррель просто задушило бы нефтегазовую отрасль. «Постепенно цены на нефть поползли вверх, при этом сохранились низкие ставки по налогу на добычу и низкие же экспортные ставки на нефть. При этом ЦБ и казначейство заливают рынок рублевой ликвидностью в рамках масштабных интервенций, сбивая рост рубля. Дешевый рубль, низкие экспортные ставки на нефть при высоких ставках на экспорт нефтепродуктов, относительно дорогая нефть – все эти факторы и привели к текущей ситуации с дорогим бензином», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

С одной стороны, вырос объем экспорта нефти, которую выгоднее продавать на внешние рынки за дорогую валюту, чем на внутреннем рынке за дешевый рубль. В итоге предложение нефти на внутреннем рынке начало падать. С другой, повышались акцизы на бензин, а налоги в целом занимают более 60% стоимости литра топлива.

«Цены начали расти, причем в рознице заметно медленнее, чем в опте, так как на розничном рынке динамику активно мониторит ФАС. Розничная цена бензина и солярки оказалась ниже чистой стоимости производителя без пошлин и налогов. Это значит, что рентабельность работы АЗС и НПЗ ушла в отрицательную зону», – поясняет Жарский.

Оперативно проблему приходится решать в ручном режиме. Все предложенные меры должны остановить рост цен, хотя их снижение вряд ли произойдет. «Чтобы создать рыночный механизм, который сдерживал бы или заморозил цены на бензин, правительство предлагает и дальше снижать акцизы, чтобы приблизить цены на внутреннем рынке к экспортному паритету», – отмечает Сидоров.

Но настоящая головная боль для правительства – это налоговый маневр. Теперь правительство собирается завершить его за шесть лет: пошлины на нефть будут постепенно снижены с текущих 30% до нуля при одновременном росте НДПИ. «Это еще больше повысит привлекательность экспортных поставок, что, по оценке Игоря Сечина, приведет к росту внутренних цен на нефтепродукты в полтора раза», – отмечает Сидоров.

Правительству предстоит проработать правильное регулирование отрасли, чтобы не происходило таких скачков цен. Кроме продолжения снижения акцизов на бензин и введения отрицательного акциза для НПЗ, необходимо также развивать биржевую торговлю. «Продажи через биржу позволяют сформировать справедливую рыночную цену. Конечно, для этого через биржу должны проходить очень большие объемы, а не 10% и 5%. Сейчас нефтяным компаниям нет смысла выбрасывать большие объемы на биржу, так как у них нет проблем с клиентами и топливо продается хорошо. Поэтому через биржу они и не торгуют. К тому же товарный рынок в России молодой, культура покупки и продажи сырья через биржу еще не сформировалась», – отмечает Анна Кокорева из «Альпари».

Впрочем, Минфин предлагает просто дать правительству право оперативно повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%, когда начинается рост цен на бензин. Это сразу сдержит удорожание. Применять этот механизм Кабмин будет, только если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для «заморозки» цен в рознице.