Ценам на бензин дали передышку

Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан?

Цены на бензин и солярку будут зафиксированы по состоянию на 30 мая. Снижать их не будут. Об этом правительство договорилось с 13 крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Козак, нефтяники «тоже граждане нашей страны» и понимают, что летом происходит нагрузка «на автолюбителей, простых граждан».

«Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», – сказал Козак.

На сговорчивость нефтяников повиляло решение правительства снизить с 1 июня акцизы на топливо. По словам Козака, теперь нефтяники «умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти».

По данным Росстата, в апреле производители бензина повысили цены на 13%, пробив психологическую отметку в 40 рублей за литр. Тенденция продолжилась в мае. Только за прошлую неделю стоимость топлива в столице выросла почти на рубль. Аналогичная ситуация сложилась по всей стране. В субботу в Москве средняя цена на бензин АИ-95 составляет 45 рублей, АИ-98 – 50, а «дизель» – 44 рубля.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявлял, что рост цен носит сезонный характер и в среднем по году не превысит уровень инфляции, а в ноябре-декабре цены должны упасть. Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин отмечал, что к росту цен привели «проявления монополизма» и сокращение предложения на рынке.

Достигнутые в субботу договоренности вовсе не означают, что теперь рост цен на бензин прекратится. Взята некая передышка, во время которой правительство может принять дополнительные меры, найти долгосрочные решения, создать более адаптивную систему, что может отразиться в бюджете на 2019 год.

Стоимость бензина во многом зависит от ситуации на внешних рынках, поэтому бесконечно манипулировать ценами невозможно. Как пояснил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, снижение акциза повлияет только на некоторые факторы. Налог на добычу полезных ископаемых остается нетронутым, а в цене за литр топлива на заправке более 60% стоимости составляют именно налоги.

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«Вторая причина роста цен на бензин связана с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Весной НПЗ традиционно становятся на ремонт и профилактику. Это приводит к сезонному сокращению предложения. Решить эту проблему крайне сложно. Еще более серьезная проблема заключается в том, что на фоне роста мировых цен на энергоносители нефтяные компании принимают решения о поставках переработанных нефтепродуктов на внешний рынок и минимизируют их на внутренний. Цена на бензин на внешних рынках дороже. Туда выгоднее поставлять», – пояснил Абзалов.

Однако теперь с нефтяниками договорились «в ручном режиме» о том, что в течение месяца, пока чиновники не определяться с налоговыми послаблениями, поставки на внешний рынок будут ограничены. Именно это должно остановить рост цен в рознице на внутреннем рынке. Кроме этого цена колеблется в зависимости от валютного курса.

Желание поставлять больше топлива за рубеж спровоцировано не только ростом цен на нефть, но и ослаблением рубля из-за недавнего введения США санкций в отношении «Русала». Поэтому нефтяникам выгоднее продавать бензин за рубежом за валюту.

«Если бы федеральный центр смог укрепить валютный курс, делая невыгодными поставки на внешние рынки, можно было бы выровнять цены. В этом случае рубль стоит дороже и выручка становится актуальной для нефтяных компаний. Но с большой долей вероятности с рублевым курсом ничего делать не будут. Резкое укрепление рубля – большая проблема для российского экспорта. Регуляторы, наоборот, пытаются поддержать курс на данном уровне», – считает эксперт.

Еще на бензиновые цены можно влиять с помощью пошлин. Например, установить их на экспорт нефтепродуктов из России. Но такой сценарий маловероятен. Нефтяники будут резко против, потому что в случае падения цен на нефть внутренний рынок переполнится и они начнут терять прибыль.

«Козак пытается сыграть по двум направлениям: снижает акциз даже раньше, чем изначально планировалось и договаривается с нефтяными компаниями, что в течение месяца они в ручном режиме поддерживают внутренний рынок, фактически производят продажу вопреки своим экономическим интересам. Держать в ручном режиме нефтяные компании достаточно сложно. Нужно придумать новую схему», – отметил Абзалов.

Помимо этого нужно учитывать региональные особенности. Если в Москве остается высокий спрос даже при высоких ценах, то в некоторых регионах ситуация иная, там НПЗ в случае низких цен на бензин могут начать работать себе в убыток и топливо просто исчезнет из продажи. В других регионах на цены влияет серый рынок, проблемы с логистикой или сговор частных АЗС. Поэтому правительство, уверен Абзалов, должно решать эти вопросы с местными органами власти.