Правительство договорилось с нефтекомпаниями о ценах на бензин

Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями – тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», – сказал Козак в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что правительство пойдет навстречу нефтяникам и снизит акцизы на топливо с 1 июня. «Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует», – уточнил он.

По словам вице-премьера, цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снижать их не будут.

В пятницу Минэкономразвития прогнозировал, что рост цен на бензин в России в текущем году может быть выше инфляции.

29 мая Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке.