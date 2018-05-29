Производители бензина в России в апреле повысили цены на 13%

Индекс цен производителей на автомобильный бензин в апреле вырос на 13%, с начала года – на 2,1%, сообщает Росстат.

«Цены производителей на бензин автомобильный после их снижения в январе (на 10,3%), феврале (на 2,8%) и небольшом росте в марте (на 3,6%), в апреле в среднем выросли на 13%», – говорится в сообщении Росстата.

Причем, темпы роста в два с половиной раза превышают прошлогодние: в апреле 2017 года бензин у производителей подорожал на 4,9%.

Наибольший рост цен производителей на бензин коснулся марок от АИ-93 до АИ-95 (13,7%) и от АИ-96 до АИ-98 (13,5%). Цены на бензин марок от АИ-81 до А-92 выросли на 12,1%, на дизельное топливо – на 5%.

Потребительские цены на бензин в апреле также выросли: на 1% (с начала года на 1,5%). Повышение цен отмечалось в 75 субъектах. В Москве цены выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге – на 1,4%. Подешевело топливо только в Сахалинской области (на 0,7%), Забайкальском крае (0,6%) и Магаданской области (0,3%).

В понедельник губернатор Омской области Александр Бурков рассказал об опасности «диких и высоких» цен на бензин и сообщил, что планирует обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой сдержать цены.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Роснефти из-за того, что компания снизила объемы продаж, что в результате могло привести к росту цен на бензин и дизельное топливо. До этого сообщалось, что розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 21 по 25 мая в среднем по стране увеличились на 76 и 79 копеек – до 40,76 и 43,6 рубля за литр соответственно.

В середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили премьер-министра Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.