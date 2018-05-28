Омский губернатор собрался просить Медведева сдержать рост цен на бензин

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, какие проблемы правительство региона видит в росте цен на бензин, а также как планирует с бороться с этой проблемой.

«Дикие и высокие цены на топливо – подводный камень нынешней посевной. От них страдают аграрии, такие цены разрушают экономику любого сельскохозяйственного предприятия», – цитирует Буркова портал «БК55».

По мнению главы региона, это не локальная проблема Омской области, решение этого вопроса – задача всей России.

«Мы ощущаем последствия глобализации, последствия того, что мы вошли во всемирный рынок. И теперь высокие цены на нефть диктуют нам рост цен на топливо. Поэтому областное правительство будет обращаться к премьеру Медведеву, просить принять срочные оперативные меры по сдерживанию роста цен», – подчеркнул Александр Бурков.

Губернатор также отметил, что данная проблема влияет на экономику России в целом, потому что «завтра этот дикий рост цен на топливо отразится на цене всех товаров, цене продуктов питания».

«Это первый шаг к разгонной инфляции, это очень опасно. Потому сегодня правительство Омской области посвятило проблеме роста цен отдельное аппаратное совещание. С одной стороны, у нас ситуация лучше, чем, например, в центральной полосе, но мы видим, что она все равно влияет на жизнедеятельность крупных и мелких предприятий, на бюджет любой семьи, у которой есть автомобиль – а завтра ситуация отразится на стоимости проезда в транспорте, цене билетов», – заявил Бурков.

По его словам, «это очень опасная ситуация, которую необходимо решать на федеральном уровне».

«Мы будем искать масштабные пути решения проблемы», – резюмировал омский губернатор.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Роснефти из-за того, что компания снизила объемы продаж, что в результате могло привести к росту цен на бензин и дизельное топливо. До этого сообщалось, что розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 21 по 25 мая в среднем по стране увеличились на 76 и 79 копеек – до 40,76 и 43,6 рубля за литр соответственно.

В середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили премьер-министра Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.