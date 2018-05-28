ФАС нашла виноватых в росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Роснефти из-за того, что компания снизила объемы продаж, что в результате могло привести к росту цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ФАС.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 21 по 25 мая в среднем по стране увеличились на 76 и 79 копеек – до 40,76 и 43,6 рубля за литр соответственно.

В середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили председателя правительства Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.

Отметим, бензин в России дорожал на фоне роста цен на нефть. В частности, в середине мая нефть Brent поднималась до 80 долларов за баррель впервые с 2014 года.