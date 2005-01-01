Стоимость барреля нефти Brent превысила психологическую отметку

Стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель.

К резкому росту цены привела публикация в среду статистики по запасам черного золота в США, которые сокращаются вторую неделю подряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 12.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78% до 79,9 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов цена достигала отметки в 80,12 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,91% до 72,14 доллара за баррель.

Напомним, американский банк Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent к 2020 году до 90 долларов за баррель.