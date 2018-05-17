Цена барреля нефти Brent превысила 79,3 доллара

После публикации в среду статистики по запасам «черного золота» в США мировые цены на нефть утром четверга, 17 мая, выросли.

По состоянию на 08.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% – до 79,38 доллара за баррель, фьючерсы на WTI подорожали на 0,28% – до 71,69 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 1,4 млн баррелей, или на 0,3% – до 432,4 миллиона баррелей. MarketWatch отмечает, что сокращение запасов связано с наращиванием активности нефтепереработки.

Кроме того, на стоимость нефти влияет ситуация в Венесуэле, где на предстоящих выходных состоятся президентские выборы. Ожидается, что добыча черного золота в этой стране в ближайшее время будет сокращаться.

Ранее американский банк Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent к 2020 году до 90 долларов за баррель.