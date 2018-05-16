Morgan Stanley предсказал повышение цен на нефть до 90 долларов

Американский банк Morgan Stanley прогнозирует рост цен на нефть марки Brent к 2020 году до 90 долларов за баррель.

Прогноз основан на том, что это изменились требования к судовому топливу – Международная морская организация (IMO) потребовала снизить максимальное содержание серы в топливе с нынешних 3,5% до 0,5% для борьбы с загрязнением воздуха, сообщает «Коммерсант».

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что эти новые правила, которые вступят в силу с 2020 года, приведут к росту спроса на некоторые виды среднедистиллятного топлива, в том числе судовое дизельное топливо. Это приведет и к росту цен на нефть.

В среду мировые цены на нефть снижались после выхода данных Американского института нефти о неожиданном росте ее запасов в США – Brent опустилась до 78,19 доллара за баррель, WTI – до 71,11 доллара.

На этой неделе стоимость нефти впервые за 3,5 года выросла выше 78 долларов за баррель.