Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти о неожиданном росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent упала на 0,31% и составила 78,19 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,28%, до 71,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

