Цена барреля нефти Brent превысила 78 долларов

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на лондонской бирже ICE выросл на 1,1%, до 78,1 доллара за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 78 долларов за баррель 26 ноября 2014 года.

Ранее в понедельник сообщалось, что в майском докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году до 11,04 млн баррелей в сутки. Утров в 14 мая стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent уменьшалась до 76,71 доллара за баррель.