Цена барреля нефти Brent снизилась до 76,7 доллара

Мировые цены на нефть в понедельник, 14 мая, продолжают снижение на фоне данных о росте числа буровых установок в США, а также прогнозах по «мягкому» увеличению нефтедобычи в России и стране ОПЕК из-за введения американских санкций против Ирана.

По состоянию на 7.53 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 76,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

К тому же времени цена фьючерса на WTI опустилась на 0,35% – до 70,45 доллара за баррель

Сообщается, что за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3%. Теперь их число составляет 1045 единиц. За год число буровых установок увеличилось на 160 штук.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что после выхода из ядерной сделки Соединенные Штаты под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном.