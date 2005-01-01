США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

После выхода из ядерной сделки Соединенные Штаты не исключают, что под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это возможно, это зависит от поведения других правительств», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Болтон выразил надежду на то, что в конечном итоге Европа поймет, что «ее интерес» в том, чтобы согласиться с США по иранскому вопросу.

Ранее в воскресенье французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков.

Forbes написал, что после выхода США из ядерной сделки Иран остался без рычагов давления и никак не может помешать введению санкций; сторонники жесткой линии в Тегеране уверились в том, что создание собственного ядерного оружия – единственный рациональный вариант.