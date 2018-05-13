Forbes: Политика США убедила Иран в спасительности ядерного оружия

После выхода США из ядерной сделки Иран остался без рычагов давления и никак не может помешать введению санкций; сторонники жесткой линии в Тегеране уверились в том, что создание собственного ядерного оружия – единственный рациональный вариант, пишет Forbes.

Автор статьи Джим Крейни из Института Бейкера пишет, что своими действиями Вашингтон отправил Тегерану послание: «Вас спасет лишь ядерное оружие». Теперь для иранских властей ядерное оружие – необходимость, передает ИноТВ содержание статьи Forbes.

Исламская республика находится в окружении враждебно настроенных соседей, требующих от США совершить вторжение. Один из этих соседей – Израиль, обладающий ядерным оружием, – разбомбил иностранные базы Ирана в Сирии, убив десятки человек, и показал тем самым, что ядерное оружие позволяет действовать безнаказанно.

Иранского президента Хасана Роухани – умеренного политика, который поставил свое будущее на сделку с США, – выставили «дураком и слабаком». Оказалось, что у него недостаточно инструментов для отстаивания национальных интересов страны, для укрепления ее экономики, пишет автор.

Сторонники жесткой линии в Иране подчеркивают, что причиной нынешнего унижения и является ядерная сделка, на которую в свое время согласился Тегеран, и призывают перезапустить ядерную программу. По их словам, стратегической ошибкой Ирана стало то, что они вступили в переговоры, еще не получив ядерное оружие.

Политический компромисс, на который пошел Иран, привело лишь к бессилию, за которым, возможно, последуют инфляция и исход людей, говорится в статье. Автор считает, что теперь Иран будет стремиться к тому, чтобы «повторить подвиг КНДР».

«С бомбой на руках Иран может вести переговоры с позиции силы», – заключает Forbes.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и сообщил о введении новых санкций и возобновлении старых.