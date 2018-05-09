Белый дом анонсировал введение против Ирана новых санкций

Соединенные Штаты готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, это «может произойти уже на следующей неделе», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. В тот же день минфин США объявил о введении масштабных санкций против Ирана, включая валютные и банковские ограничения, а также запрет на покупку иранской нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.