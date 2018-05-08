США объявили о введении масштабных санкций против Ирана

Минфин США примет незамедлительные действия по повторному введению санкций в отношении Ирана в соответствии с решением главы Белого дома Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

В министерстве уточнили, что работа по восстановлению санкций начнется немедленно, однако на введение новых экономических мер потребуется от 90 до 180 дней, передает РИА «Новости».

В частности, в 90-дневный срок, то есть до 6 августа, будут восстановлены санкции против приобретения Ираном долларовых банкнот, санкции против торговли золотом и драгоценными металлами, санкции против продаж Ирану графита, алюминия, стали, угля и программного обеспечения для производства, санкции по приобретению иранской валюты и суверенного долга. Вновь запретят импорт в США иранских ковров и продуктов питания.

Также 180 дней (то есть до 4 ноября) займет введение санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, санкции на нефтяные и нефтехимические транзакции с государственными компаниями Ирана, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана, санкции за андеррайтинг финансовых услуг и страховок, а также санкции против энергетического сектора Ирана.

При этом США дадут партнерам Ирана от 90 до 180 дней для прекращения сотрудничества с Тегераном.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.