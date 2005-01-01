Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на действие ядерного соглашения; американский лидер объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном.

«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки», – передает его слова ТАСС.

Трамп добавил, что подпишет во вторник меморандум о возобновлении ранее замороженных санкций, которые будут направлены на энергетику, нефтехимический и финансовый сектора.

По его словам, участие США в сделке не отвечало национальным интересам Вашингтона. При этом любая страна, которая будет помогать Ирану в ядерной программе, подвергнется жестким санкциям, добавил он.

«На самом деле соглашение позволило Ирану продолжать обогащать уран и в конечном итоге достичь ядерного прорыва», – сказал Трамп. Он утверждает, что теперь у США есть «убедительное подтверждение», что Иран лгал, говоря, что не разрабатывал ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нынешняя сделка с Ираном «никогда не принесет мир», так как, даже если Тегеран соблюдает положения сделки по ядерной программе, страна все равно может в короткие сроки создать ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Трамп добавил, что США «введут самый высокий уровень санкций» против Ирана. При этом, если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия, он столкнется с проблемами, которых у него никогда не было, заявил он.

В то же время Вашингтон готов к новым переговорам с Тегераном, заявил Трамп, добавив, что Ирану придется заключить новую сделку.

США после выхода из иранской сделки начнут работать с партнерами для поиска «реального всеобъемлющего решения» угрозы со стороны Ирана, добавил американский лидер.

В Белом доме подчеркнули, что те, кто продолжит сотрудничество с Ираном в обход возобновляемых санкций США, столкнутся с «тяжелыми последствиями». При этом США предоставят тем, кто сотрудничает с Ираном, время для прекращения операций или бизнеса с Тегераном.

Ранее во вторник сообщалось, что Трамп якобы сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. Однако Париж опроверг эти сведения.