Париж опроверг сообщения о решении Трампа выйти из иранской сделки

Президент США Дональд Трамп не сообщал французскому лидеру Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре о своем решении относительно ядерной сделки с Ираном, заявил Елисейский дворец.

«Трамп не сообщил Макрону своего решения по договоренности о ядерной программе Ирана», – приводит ТАСС сообщение администрации президента Франции.

Ранее The New York Times сообщил со ссылкой на источник, что Трамп заявил Макрону о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Перед этим сообщалось о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Москва призвала США воздержаться от опрометчивых шагов в ситуации с Ираном и не губить сделку.