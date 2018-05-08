Стало известно о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп настроен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщила The New York Times.

По данным американских дипломатов, осведомленных о содержании переговоров лидеров Германии, Франции и Великобритании и США, Трамп собирается выйти из СВПД и наложить дополнительные санкции на Тегеран, передает ТАСС.

При этом остается неясным, намерен ли глава Белого дома позволить странам Европы развивать сотрудничество с Ираном, не опасаясь наказания со стороны Соединенных Штатов, уточнило издание.

Напомним, Париж и Берлин объявили о намерении спасти соглашение по иранской ядерной программе. Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения.

Накануне немецкий эксперт предсказал неизбежный военный конфликт Ирана с Израилем и США в случае выхода Вашингтона из ядерной сделки. Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, то вскоре пожалеют об этом.