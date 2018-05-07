Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в отношении Ирана нужно проводить более жесткую политику, а также исправить недостатки ядерной сделки.

«Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки», – передает его слова РИА «Новости».

Он назвал минусом соглашения установленную в документе дату – 2025 год, когда Тегеран получит право ускорить процесс по обогащению урана. Джонсон считает, что это может привести к созданию Ираном ядерного оружия.

«И президент (США Дональд Трамп) был прав в том, чтобы призвать обратить на это внимание», – заявил Джонсон.

В то же время он призвал США не выходить из этого соглашения.

Ранее Лондон заявил, что по плану А», над которым работают в Британии, «США остаются в соглашении», хотя есть и другие варианты, например, «варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти». При этом Британия считает сделку хорошей, но не идеальной.

В то же время Париж и Берлин намерены спасти соглашение по иранской ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении.