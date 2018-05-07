Лондон раскрыл причины недовольства Трампа сделкой с Ираном

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок рассказал, что именно не нравится президенту США Дональду Трампу в соглашении по иранской ядерной программе.

Дэррок рассказал, что по «плану А», над которым работает Лондон, «США остаются в соглашении», хотя есть и другие варианты, например, «варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти».

«Мы надеемся, что такого не будет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Лондон считает сделку с Ираном хорошей, но «не идеальной», так как «никакое соглашение не идеально».

В частности, Трамп, по словам Дэррока, «обоснованно обеспокоен по поводу действий Ирана в регионе, которые негативны и наносят ущерб безопасности и стабильности». Кроме того, Трампу «не нравится, что договор не распространяется на ракеты». Также в США недовольны сроком действия ограничений на ядерную деятельность и недостаточной, по мнению Вашингтона, «жесткостью» условий проведения инспекций.

Лондон надеется, что британские предложения по этим вопросам позволят «найти общий язык».

На вопрос о том, готовы ли страны Запада представить дополнительное соглашение по Ирану, Дэррок заявил, что окончательный результат еще не достигнут. Он отметил, что «есть еще несколько дней, чтобы понять», удастся ли сторонам «найти выход».