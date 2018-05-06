Роухани пообещал заставить США пожалеть о возможном срыве ядерной сделки

Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом», – приводит его слова ТАСС.

Президент Исламской Республики также сообщил, что Тегеран готов к любому решению Вашингтона по СВПД. «Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права», – сказал Роухани, подчеркнув, что «США не смогут ничего сделать против иранского народа».

Москва ранее заявляла, что выход из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе негативно скажется на самих США.

Иран уже предупреждал, что Тегеран прекратит участие в СВПД в случае, если из соглашения выйдут США.