Иран предупредил о последствиях выхода США из ядерной сделки

Тегеран прекратит участие в Совместном всеобъемлющем плане действии (СВПД) по ядерной программе в случае, если из соглашения выйдут Соединенные Штаты, предупредил иранский посол в Лондоне Хамид Баидинежад.

«Когда США выйдут из соглашения, это будет означать, что никакого соглашения не осталось», – сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

По его словам, со стороны Вашингтона это является «аннулированием и нарушением важной части соглашения», передает «Интерфакс».

Напомним, в понедельник Иран отказался принимать новые обязательства по ядерной сделке. В тот же день Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», в связи с чем Тель-Авив передал Вашингтону некие данные о «военной ядерной программе» Тегерана. Тегеран ответил на «старые обвинения» Израиля по ядерной программе. На фоне угроз США Иран обновил рекорд экспорта нефти.