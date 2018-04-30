Иран заявил Макрону об отказе принимать новые обязательства по ядерной сделке

Тегеран не примет новые ограничения, выходящие за пределы иранских обязательств по ядерному соглашению, заявил президент Ирана Хасан Роухани французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

В телефонном разговоре с президентом Франции Роухани подчеркнул, что «соглашение не может быть предметом переговоров», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, Макрон и Роухани более часа разговаривал по телефону с по вопросу о ядерном соглашении. Макрон согласился сохранить иранскую сделку. При этом лидер Франции выразил пожелание, чтобы сделка была обсуждена по трем дополнительным темам.