Макрон после долгого разговора с Роухани согласился сохранить иранскую сделку

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье более часа разговаривал по телефону с иранским коллегой Хасаном Роухани по вопросу о ядерном соглашении, сообщает Елисейский дворец.

Макрон заявил, что иранское соглашение от 2015 года должно быть сохранено. При этом лидер Франции выразил пожелание, чтобы сделка была обсуждена по трем дополнительным темам, в частности, по контролю ядерной активности после 2025 года, по баллистической программе, а также «ключевым региональным кризисам», передает РИА «Новости».

«Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии», – говорится в заявлении администрации французского лидера.

Работать по этим темам доверили советникам лидеров государств и министрам. Будут осуществляться контакты с постоянными членами СБ ООН и европейскими и региональными партнерами.

Макрон также заявил, что «Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над тем, чтобы достигнуть продвижения по тем другим затронутым темам».

Ранее Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном по ядерной сделке.

Напомним, лидеры Великобритании, Германии и Франции нацелились на новую сделку по Ирану. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке. Перед этим представители США и европейской «тройки» договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана.